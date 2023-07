WWE दिग्गज ने Roman Reigns के मैच में निकाली बहुत बड़ी कमी, जबरदस्त तरीके से फूटा गुस्सा

Roman Reigns: WWE Money in the Bank 2023 में ब्लडलाइन सिविल वॉर टैग टीम मैच धमाकेदार रहा। रोमन रेंस (Roman Reigns) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) vs. द उसोज़ (The Usos) मैच में जे उसो (Jey Uso) ने ट्राइबल चीफ को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अब रेसलिंग दिग्गज जिम कॉर्नेट (Jim Cornette) ने मैच की समयसीमा पर आपत्ति जताई है।

जिम कॉर्नेट ने अपने Jim Cornette Experience पॉडकास्ट पर बताया कि वो समझते हैं कि रेसलर्स जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैच का 33 मिनट तक जारी रहना सही नहीं था। उन्होंने कहा:

"मैं समझ गया था कि रेसलर्स शुरुआत में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वो इसे लंबा इसलिए खींच रहे थे क्योंकि द ब्लडलाइन के साथ अब रोमन रेंस का डॉमिनेंस भी खत्म हो चुका है। मगर क्या इस मैच को 33 मिनट तक खींचा जाना सही था?"

कॉर्नेट ने कहा कि उन्हें मैच के परिणाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले 15 मिनट के दौरान मैच का पेस बहुत स्लो रहा था। उन्होंने बताया:

"मैच का अंत सही तरीके से हुआ। पहले भी वर्ल्ड चैंपियंस को टैग टीम मैचों में हार मिलती रही हैं। मुझे इस तरह के अंत से कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने सोलो सिकोआ को पिन के लिए बुक किया होता तो शायद लोग ज्यादा नहीं चौंकते क्योंकि उन्हें रोमन को मजबूत दिखाए जाने की उम्मीद पहले से होती। मुझे मैच के पहले 15 मिनट के एक्शन से दिक्कत रही, जहां मुकाबला बहुत धीमे पेस के साथ आगे बढ़ा।"

WWE Money in the Bank में खत्म हुई Roman Reigns की साढ़े 3 साल से चली आ रही स्ट्रीक

द ब्लडलाइन सिविल वॉर, साल 2023 के सबसे शानदार मैचों में से एक रहा, जहां जे उसो ने Roman Reigns को पिन कर WWE यूनिवर्स को चौंका दिया था। इससे पूर्व Roman Reigns की पिन के जरिए आखिरी हार साल 2019 में आई थी, इसलिए अब जे उसो के हाथों उनकी करीब साढ़े 3 सालों से चली आ रही पिन ना होने की स्ट्रीक का अंत हो गया है। अब फैंस जरूर जानना चाहेंगे कि ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes