"वो अभी टॉप हील के रूप में Roman Reigns की जगह लेने के लिए तैयार नहीं हैं" - दिग्गज ने फेमस WWE Superstar को लेकर किया बड़ा दावा 

Roman Reigns: रेसलिंग दिग्गज जिम कॉर्नेट (Jim Cornette) का मानना है कि सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) फिलहाल WWE के टॉप हील के रूप में रोमन रेंस (Roman Reigns) की जगह लेने के लिए तैयार नहीं हैं। बता दें, सोलो सिकोआ ने साल 2021 में WWE जॉइन किया था। इसके बाद सोलो सिकोआ ने क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) 2022 के जरिए अपना मेन रोस्टर डेब्यू करते हुए रोमन रेंस के द ब्लडलाइन (The Bloodline) फैक्शन को जॉइन किया था।

इसके बाद से ही सोलो सिकोआ द ब्लडलाइन के एंफोर्सर बने हुए हैं। वहीं, सोलो सिकोआ के भाइयों द उसोज़ ने इस फैक्शन को छोड़ दिया है। जिम कॉर्नेट ने हाल ही में Drive Thru पॉडकास्ट पर बात करते हुए बताया कि किस तरह रोमन रेंस बेबीफेस टर्न ले सकते हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ WWE में हील के रूप में उनकी जगह ले सकते हैं लेकिन जिम को पूरी तरह विश्वास नहीं है कि सोलो यह रोल निभा पाएंगे या नहीं। जिम कॉर्नेट ने कहा-

" सोलो सिकोआ अभी शायद बड़े रोल के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं रोमन रेंस के बेबीफेस टर्न लेने के बारे में सोच रहा हूं। यह रेसलिंग जगत में बहुत बड़ा पल होगा। सोलो सिकोआ अभी तक खुद को टॉप मेन इवेंट सिंगल गाय के रूप में साबित नहीं कर पाए हैं और हमें नहीं पता है कि वो बेहतरीन प्रोमो दे पाएंगे या नहीं।"

जिम कॉर्नेट ने आगे कहा-

"और कोई कहेगा कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं बेबीफेस टर्न कराने की वजह से ऐसा नहीं कह रहा हूं, कोडी रोड्स बेबीफेस हैं लेकिन कौन कोडी के स्तर पर होगा या सैथ रॉलिंस या गुंथर या ब्रॉक लैसनर या ऐसा कोई जो कि स्थापित है और मेन इवेंट में सिंगल्स स्टार के रूप में टाइटल होल्ड करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रोमो दे सकता हो, इस तरह का कोई शख्स?

WWE दिग्गज ने सोलो सिकोआ की रोमन रेंस से तुलना करके दिया बड़ा बयान

सोलो सिकोआ मेन रोस्टर डेब्यू के बाद से ही WWE के सबसे डोमिनेंट सुपरस्टार्स में से एक बन चुके हैं। इसके बावजूद जिम कॉर्नेट का मानना है कि सोलो सिकोआ WWE में रोमन रेंस के स्तर पर नहीं हैं। इस बारे में बात करते हुए जिम कॉर्नेट ने कहा-

"जब आपकी टीम टूटती है, दूसरे शख्स की प्रोमो देने की क्षमता के हिसाब से तुलना होती है और आपके पास पहले से ही व्यक्तिगत समस्या मौजूद है और उन्हें (रोमन & सोलो) कार्ड पर एक स्तर पर देखा जाता है क्योंकि उन्हें टीम के रूप में एक साथ पेश किया गया था। लेकिन सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है।"