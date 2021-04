WWE WrestleMania 37 से जुड़ी 5 बड़ी अफवाहें जो आपको जाननी चाहिए 

इस साल WWE रेसलमेनिया 37 (WrestleMania 37) का आयोजन टाम्पा, फ्लोरिडा के रेमंड जेम्स स्टेडियम में होने जा रहा है और दो दिनों तक होने जा रहे इस शो के दौरान लाइव ऑडियंस भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस शो के जरिए एक साल से ज्यादा समय के बाद एरीना में लाइव ऑडियंस की वापसी होने जा रही है और रिपोर्ट्स की माने तो शो के दौरान करीब 45000 दर्शक मौजूद रह सकते हैं।

आपको बता दें, इस शो के लिए कुल 14 मैचों की घोषणा हुई है और शो के पहले दिन साशा बैंक्स vs बियांका ब्लेयर का मैच मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। वहीं, दूसरे दिन रोमन रेंस vs ऐज vs डेनियल ब्रायन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच शो को मेन इवेंट करेगा। अब जबकि, WrestleMania 37 काफी नजदीक आ चुका है इसलिए इस शो से जुड़ी कई अफवाहें भी सामने आ रही है। इस आर्टिकल में हम इस साल शोज ऑफ शोज से जुड़े ऐसे ही 5 अफवाहों का जिक्र करने वाले हैं।

5- WWE सुपरस्टार बैकी लिंच WrestleMania 37 में वापसी कर सकती हैं

पिछले कुछ दिनों से बैकी लिंच के WrestleMania 37 में वापसी की अटकलें काफी तेज हो गई है। आपको बता दें, बैकी लिंच लंबे वक्त से WWE में नजर नहीं आई हैं और दिसंबर 2020 में उनके मां बनने के बाद से ही फैंस उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं।

रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूजलैटर के रिपोर्ट्स की माने तो बैकी लिंच WrestleMania 37 में वापसी करके बेली के टॉक शो में दखल देने वाली थी। खुद बैकी लिंच भी एक रहस्यमयी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी वापसी के संकेत दे चुकी हैं। वहीं, Fightful Select ने अपने रिपोर्ट में बताया कि WWE बैकी लिंच के WrestleMania स्टेटस को सीक्रेट रखना चाहती है।

