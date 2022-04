WrestleMania 38 के दूसरे दिन WWE को मिले 2 नए चैंपियंस, फेमस Superstar की हार का मिथक आखिरकार टूटा

WWE WrestleMania 38 Day 2 में क्वीन जेलिना वेगा और कार्मेला vs साशा बैंक्स (Sasha Banks) और नेओमी (Naomi) vs नटालिया और शायना बैजलर vs रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के बीच WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4वे टैग टीम मुकाबला हुआ। इस मैच में शामिल सभी विमेंस सुपरस्टार्स ने तगड़ा एक्शन दिखाया। साशा बैंक्स और नेओमी ने विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम कर ली।

WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स और नेओमी को मेगा इवेंट में मिली बहुत बड़ी सफलता

WWE ने इस मैच का बिल्डअप शानदार अंदाज में किया था। सभी विमेंस सुपरस्टार्स ने काफी एक्शन पिछले दो महीने में दिखाया। कार्मेला और वेगा को इस बार बहुत बड़ा झटका लगा। वैसे सभी के फेवरेट साशा बैंक्स और नेओमी ही माने जा रहे थे और अंत में ऐसा ही देखने को मिला। पिछले कुछ समय से बैंक्स और नेओमी साथ में काम कर रहे थे। इनकी केमिस्ट्री इस बार भी अच्छी देखने को मिली।

लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली ने भी अच्छा एक्शन इस मैच में दिखाया। शायना बैजलर से एक बार फिर सभी डरते हुए नजर आए लेकिन ज्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ा। ये मैच अच्छा होगा, इस बात का अंदाजा पहले से था। साशा बैंक्स के लिए ये मेगा इवेंट काफी सही साबित हुआ। मेगा इवेंट में उन्हें आजतक जीत नहीं मिली थी लेकिन इस बार मिथक टूट गया।

WWE ने साशा बैंक्स और नेओमी के ऊपर इस बार भरोसा जताया। टाइटल में बदलाव होगा ये बात सभी को पता थी। कुछ ऐसा ही WWE ने किया और फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। साशा बैंक्स और नेओमी का चैंपियनशिप रन भी जबरदस्त अंदाज में आगे चलेगा। अब आगे इन दोनों को कौन टक्कर देगा ये देखने वाली बात होगी। WWE ने इस बार नेओमी को भी पुश दिया। सोन्या डेविल के साथ उनकी राइवलरी शानदार रही थी और शायद इस वजह से ही उन्हें फायदा मिला। खैर फैंस को मेगा इवेंट के दूसरे दिन दो नए चैंपियंस देखने को मिले। WWE ने साशा बैंक्स और नेओमी को पुश देकर बहुत अच्छा काम किया।

