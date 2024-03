WWE ने WrestleMania XL के लिए 4 और दिग्गजों को किया बुक, रिपोर्ट्स में हुआ चौंकाने वाला खुलासा 

WrestleMania XL: इस साल फिलाडेल्फिया में होने जा रहे WWE के सबसे बड़े इवेंट रेसलमेनिया (WrestleMania) XL के आयोजन में अब तीन हफ्ते से भी कम समय रह गया है। हाल ही में खुलासा हुआ कि WWE इस इवेंट के लिए 4 और कई दिग्गजों की वापसी कराने जा रही है। देखा जाए तो रेसलमेनिया (WrestleMania) वीक के दौरान प्रो रेसलिंग वर्ल्ड और इसे होस्ट करने वाले शहर काफी व्यस्त होते हैं।

इस दौरान पूर्व WWE सुपरस्टार्स और बाकी रेसलर्स के लिए इंडीपेंडेट सर्किट में अच्छे पैसे कमाने का मौका होता है क्योंकि इस दौरान शहर में रेसलिंग फैंस की भरमार होती है। बता दें, Wrestlecon और दूसरे इवेंट्स के लिए फिलाडेल्फिया में दर्जनों रेसलिंग स्टार्स मौजूद रहने वाले हैं।

PWInsider की नई रिपोर्ट की माने तो WWE ने WrestleMania XL वीकेंड के लिए 4 और हॉल ऑफ फेमर्स डायमंड डैलस पेज, शार्मेल, मिक फोली, लैरी जिबिस्को को बुक कर दिया है। हालांकि, अभी तक यह चीज़ साफ नहीं हो पाई है कि WWE ने इन लैजेंड्स के लिए क्या प्लान तैयार किया है। अभी ऐसा लग रहा है कि JBL, मिशेल मैक्कूल, जिमी हार्ट, केन और रॉन सिमंस की तरह ये सभी दिग्गज भी ऑटोग्राफ साइनिंग और फैंस के साथ मुलाकात करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

WWE अभी तक WrestleMania XL के लिए कितने मैच बुक कर चुकी है?

WWE ने अभी तक WrestleMania XL के लिए 10 मैचों का ऐलान किया है। इस इवेंट में रोमन रेंस को कोडी रोड्स के खिलाफ अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल जबकि सैथ रॉलिंस को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। वहीं, सैथ & कोडी को टैग टीम मैच में रोमन & रॉक का भी सामना करना है। इसके अलावा रिया रिप्ली को बैकी लिंच के खिलाफ अपना विमेंस वर्ल्ड टाइटल जबकि इयो स्काई को बेली के खिलाफ WWE विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड करनी है।

WrestleMania XL में गुंथर vs सैमी ज़ेन का आईसी चैंपियनशिप मैच भी होना है। वहीं, इस इवेंट में यूएस टाइटल के लिए रैंडी ऑर्टन vs लोगन पॉल vs केविन ओवेंस के बीच ट्रिपल थ्रेट मुकाबला होना है। साथ ही, फिन बैलर & डेमियन प्रीस्ट को लैडर मैच में 5 टीमों के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। यही नहीं, जे उसो vs जिमी उसो और एलए नाइट vs एजे स्टाइल्स के रूप में दो नॉन-टाइटल मैच भी होने हैं।