72 हजार फैंस के सामने WWE WrestleMania XL में चीटिंग से Roman Reigns और The Rock की हुई जीत, फैंस के चहेते Superstars का हाल हुआ बेहाल

The Rock & Roman Reigns vs Cody Rhodes & Seth Rollins: WWE WrestleMania XL नाईट 1 में द रॉक (The Rock) और रोमन रेंस (Roman Reigns) का मुकाबला कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के साथ हुआ। मैच में बहुत बवाल देखने को मिला। काफी जद्दोजहद के बाद अंत में रोमन और रॉक ने जबरदस्त जीत हासिल की।

मैच की शुरूआत बहुत ही शानदार रही। सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स ने अपना जलवा दिखाया। दोनों रॉक और रोमन के ऊपर भारी पड़े। हालांकि, रेंस और रॉक ने जल्द वापसी की और अपने कुछ तगड़े मूव्स दिखाए।

सैथ रॉलिंस और द रॉक लड़ते-लड़ते फैंस के बीच भी पहुंचे। वहीं कोडी और रोमन के बीच ब्रॉल स्टेज एरिया में देखने को मिला। मैच की शुरूआत काफी धीमी रही लेकिन बाद में चारों सुपरस्टार्स ने तेजी दिखाई।

मुकाबले में चारों सुपरस्टार्स ने जीत के लिए सारी हदें पार कीं। कई बार लगा कि सैथ और कोडी की जीत होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द रॉक ने भी अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। रोमन और रॉक ने रॉलिंस के पांव को निशाना बनाया। जिस कारण से थोड़ा मुश्किल में सैथ नज़र आए। फैंस ने कोडी को जबरदस्त अंदाज में चीयर किया। रोड्स और सैथ के मूव्स इतने तगड़े थे कि रेंस के मुंह से खून निकलने लग गया था।

रिंग के बाहर भी चारों सुपरस्टार्स ने अपना दम दिखाया। बीच-बीच में रॉक ने कोडी की मां पर भी तंज कसे। मुकाबले के दौरान एक बार तो रेंस ने गलती से रॉक को स्पीयर लगा दिया था। ये देखकर सभी हैरानी में पड़ गए थे। मैच का अंत भी गजब का रहा। कोडी ने रॉक को कमेंट्री टेबल पर जबरदस्त रॉक बॉटम लगाया लेकिन दूसरी तरफ रेंस ने रॉलिंस को बैरिकेड पर जबरदस्त स्पीयर मारकर धराशाई कर दिया था।

रिंग के अंदर कोडी और रेंस ने एक-दूसरे को खूब पंच जड़े। इसके बाद कोडी ने रेंस को दो क्रॉस रोड्स लगाए। हालांकि, रेंस को बचाते हुए रॉक ने कोडी के ऊपर बेल्ट से हमला कर दिया था। रेंस ने फिर अमेरिकन नाईटमेयर को स्पीयर लगा दिया।

रॉक ने रिंग में आकर कोडी रोड्स को शानदार अंदाज में रॉक बॉटम लगाया। इसके बाद उन्होंने कोडी को पीपल्स एल्बो लगाते हुए पिन किया और जीत हासिल कर ली। करीब 72 हजार फैंस के बीच रॉक और रेंस ने जबरदस्त जीत हासिल की। द ग्रेट वन ने 8 साल बाद इन-रिंग रिटर्न किया था। अपने प्रदर्शन से उन्होंने फैंस को खुश कर दिया।

WWE WrestleMania XL नाईट 2 में होगा रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच मैच

रोमन रेंस का प्रदर्शन भी इस मुकाबले में जबरदस्त रहा। उन्होंने द रॉक का बहुत अच्छा साथ निभाया। उधर कोडी रोड्स ने भी रॉक और रेंस को अच्छी टक्कर दी। अब नाईट 2 में रेंस और कोडी के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। इस मैच में अब द ब्लडलाइन रूल्स शर्त जुड़ जाएगी। देखना होगा कि कोडी इस बार अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे या नहीं।