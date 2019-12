ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ़ एक्सीलेंस का हुआ लॉन्च, इवेंट के दौरान विजेंदर सिंह और सुशील कुमार भी मौजूद थे 

ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ़ एक्सीलेंस का हुआ लॉन्च, इवेंट के दौरान विजेंदर सिंह और सुशील कुमार भी मौजूद थे निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 10 Dec 2019, 19:22 IST SHARE

ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ़ एक्सीलेंस ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस को आधिकारिक रूप से भारतीय बैडमिंटन स्टार, अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन, संस्थापक और प्रचारक- ज्वाला गुट्टा की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी में एक शानदार लॉन्च समारोह में लॉन्च किया गया। इस समारोह में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय पहलवान सुशील कुमार भी शामिल हुए, जिनके साथ भारतीय पेशेवर मुक्केबाज और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता - विजेंदर सिंह भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस समारोह का शोभा वर्धित करने श्री राजीव प्रताप रूडी - संसद सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी ज्वाला की पहल के समर्थन में आए थे। लॉन्च पर बोलते हुए, सुश्री ज्वाला गुट्टा, अकादमी के संस्थापक और प्रमोटर ने कहा, "एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे वास्तव में अनुशासन और निरंतरता के महत्व का एहसास हुआ है, न केवल खेल में, बल्कि सामान्य जीवन में भी।" उन्होंने कहा, “मेरे मन में एक एकेडमी बनाने की दृष्टिकोण थी, जहां ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के साथ आवेशपूर्ण सफलता की कामना करते हुए हासिल कर सकें, जो उनके किस्मत से सम्भव हो सक्ता हैं। मैं उन लोगों में अनुशासन विकसित करने का प्रयास करूंगा जो सीखने के लिए तैयार हैं और उन्हें अच्छा मानव बनने और समाज में योगदान देने के लिये अपना सदस्यता का उपयोग करें।” युवाओं को पोषण देने और नवजात प्रतिभा का दोहन करने के उद्देश्य से, अत्याधुनिक परिसर में खेल के ढेर सारे प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त होगी, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन और तैराकी के नाम शामिल हैं। इस समारोह में उपस्थित श्री विजेंदर सिंह, पेशेवर मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता ने पूर्णरुप से पहल को अपना समर्थन देने के आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, “एक एथलीट के नाते, मैं प्रशिक्षण सुविधाओं और अच्छे आकाओं की खोज के पीछे के संघर्ष को मैं जानता हूं। ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण अवसंरचनाओं में से एक है और मुझे इस सुंदर विचार का, जो अब एक वास्तविकता है, समर्थन करने के लिए आज यहां होने पर गर्व है।” कुल 14 कोर्ट और 600 से भी अधिक लोगों की बैठने की क्षमता के साथ, ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद के बाहरी इलाके में, गाचीबौली के सुजाता हाई स्कूल में स्थित है। अन्य सुविधाओं में एक विश्व स्तरीय जिम और एक योग केंद्र के ज़रिए सभी आवश्यकताओं के लिए एक गंतव्य स्थान एथलीटों को प्रदान करने के लिए व्यवस्थित है। इस समारोह में अपना समर्थन को रेखांकित करने के लिए श्री सुशील कुमार, पहलवान और डबल ओलंपिक पदक विजेता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, "युवा हमारे भविष्य हैं, और देश भर में प्रतिभाएं प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि एक संस्था हो जहां वे प्रशिक्षित कर सकते हैं और अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं सुश्री ज्वाला गुट्टा और उनकी टीम को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और हमेशा किसी भी तरह के समर्थन के लिए उपलब्ध रहूंगा।" इवेंट के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ज्वाला ने भारतीय बैडमिंटन में महिला डबल्स के मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मुझे टीम से जब हटाया गया उसके बाद से महिला डबल्स में उतना अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है और इसके लिए बैडमिंटन एसोसिएशन को कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ हैदराबाद से नहीं, बल्कि देश के अन्य भागों से भी भारतीय टीम में बैडमिंटन खिलाड़ी आने चाहिए और उन्हें मौका मिला चाहिए।

Press Release Give feedback Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...