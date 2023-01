BGMI : Jonathan Gaming के 4 लोकप्रिय वीडियोस, जिन्हें करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा गया है

Jonathan Gaming : BGMI (Battlegrounds Mobile India) दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बैटल रॉयल गेम है। ये Krafton के डेवेलपर द्वारा गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डेवेलपर किया गया था। गेमिंग में कई खिलाड़ियों ने करियर बनाया है।

Jonathan Gaming को सभी भारतीय गेमर्स अच्छे से जानते हैं। उनका असली नाम "Jonathan Amaral" है। उनकी उम्र 21 वर्ष है और उन्होंने E-Sports की दुनिया में अनोखे प्रदर्शन के बल पर नाम किया है।

आपको बता दें, उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 4.91 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजदू है। वो उनके चैनल पर लाइव स्ट्रीम, व्लॉग, हाइलाइट्स और मजेदार वीडियोस अपलोड करते हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम BGMI : Jonathan Gaming के 4 लोकप्रिय वीडियोस, जिन्हें करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा गया है, बताने वाले हैं।

BGMI : Jonathan Gaming के 4 लोकप्रिय वीडियोस, जिन्हें करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा गया है

Jonathan Gaming उनके आधिकारिक चैनल पर Battlegrounds Mobile India के वीडियोस, हाइलाइट्स, प्रैंक और अन्य आकर्षक चीजें देखने को मिलती है। इन सभी को करोड़ों खिलाड़ियों के द्वारा देखा जाता है। यहां पर खिलाड़ियों को 4 सबसे लोकप्रिय वीडियोस के बारे में बात की गई है:

4) 25 KILLS IN PMIS

इस लिस्ट में Jonathan Gaming का चौथे स्थान पर वीडियो "25 KILLS IN PMIS" है। इस वीडियो पर 5.3 मिलियन व्यूज मौजदू है और 281K लाइक किया गया है। इस वीडियो में उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और टूर्नामेंट में बेहतरीन क्लच किए हैं।

3) I GIFTED MY DAD HIS DREAM CAR

इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर "I GIFTED MY DAD HIS DREAM CAR" वीडियो है। Jonathan ने उनके पापा को ड्रीम कार गिफ्ट की थी। इस वीडियो पर 5.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजदू है और 787K लाइक किया है।

2) TIPS THAT CAN HELP YOU WIN CLOSE COMBAT

BGMI खेलने वाले प्रो प्लेयर Jonathan Gaming ने "TIPS THAT CAN HELP YOU WIN CLOSE COMBAT" वीडियो अपलोड किया है। उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को सेंसिटिविटी और कंट्रोल्स की टिप्स दी गई है। इस वीडियो पर 8.7 मिलियन व्यूज है और 514K लाइक है।

1) JONATHAN TWO THUMB GYRO HANDCAM

Jonathan Gaming के आधिकारिक वीडियो पर सबसे लोकप्रिय और पॉपुलर वीडियो "JONATHAN TWO THUMB GYRO HANDCAM" है। इस वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज है और 508K लाइक है। उन्होंने टू थंब जाइरो हैंडकेम की सलाह दी है।

नोट : ऊपर दी गई जानकारी लेखक के आधार पर दी गई है।

