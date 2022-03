3 बल्लेबाज जिन्होंने आईपीएल में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाये हैं  

वर्तमान समय में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) विश्व के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शुमार हैं और आईपीएल (IPL) में भी उनका दबदबा विपक्षी बल्लेबाजों पर कायम रहता है। वे अपने टीम मुंबई इंडियंस के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं और मुश्किल परिस्थितियों में शानदार गेंदबाजी करके कई मौकों पर जीत भी दिलाई है। आईपीएल में मात्र कुछ ही बल्लेबाजों के खिलाफ उनका प्रदर्शन औसत रहा है, अन्यथा ज्यादातर बल्लेबाजों को उन्होंने परेशानी में ही डाला है।

यदि जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले (Most Runs Against Jasprit Bumrah in ipl) टॉप 3 बल्लेबाजों की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 150 है, जबकि अन्य दो बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 130 से 150 के बीच में ही है। इसके अलावा सिर्फ एक ही बल्लेबाज का औसत 55 से अधिक है, जबकि अन्य दो बल्लेबाजों का औसत 30 से 45 के बीच में ही है। आप में से काफी लोग यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि वे कौन से बल्लेबाज हैं, जिन्होंने बुमराह के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। आइये नजर डालते हैं ऐसे ही 3 बल्लेबाजों पर:

आईपीएल में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले 3 बल्लेबाज

#3 केएल राहुल

केएल राहुल का प्रदर्शन शानदार रहा है

जसप्रीत बुमराह के खिलाफ आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में केएल राहुल का नाम तीसरे स्थान पर आता है। उन्होंने बुमराह के खिलाफ 10 पारियों में 132.14 की स्ट्राइक रेट और 55.50 की औसत से 111 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के भी जड़े हैं।

बुमराह ने उनके खिलाफ 84 गेंदें फेंकी हैं, जिसमें वे 2 बार राहुल का विकेट लेने में कामयाब भी रहे हैं। आपको बता दें कि केएल राहुल आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की ओर से खेल चुके हैं जबकि इस सीजन में नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते एवं कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे।

#2 एबी डीविलियर्स

एबी डीविलियर्स

इस सूची में दूसरा नाम दिग्गज बल्लेबाज डीविलियर्स का है। डीविलियर्स ने बुमराह के खिलाफ 13 पारियों में 147.05 की स्ट्राइक रेट और 41.66 की औसत से 125 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के जड़े हैं। बुमराह ने इनके खिलाफ कुल 85 गेंदे फेंकी हैं, जिसमें उन्हें 3 बार सफलता भी मिली है।

डीविलियर्स आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 2013 में बुमराह के डेब्यू के समय वे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा थे और 2021 तक इसी टीम के साथ जुड़े रहे। उन्होंने पिछले साल संन्यास की घोषणा कर दी थी।

#1 विराट कोहली

विराट कोहली

आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले विराट कोहली जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। विराट ने बुमराह के खिलाफ 14 पारियों में 150 के स्ट्राइक रेट और 31.50 की औसत से 126 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 5 छक्के भी जड़े हैं। हालांकि जसप्रीत ने कोहली के खिलाफ कुल 84 गेंदें फेंकी हैं, जिसमें वे 4 बार विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएल में बुमराह ने सबसे पहला विकेट कोहली का ही लिया था।

Edited by Prashant Kumar