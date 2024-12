IND vs AUS: 3 बड़े बदलाव जो भारत को ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में करने चाहिए

3 changes India should make in the playing 11 for the Brisbane Test: ऑस्ट्रेलिया दौरे की टीम इंडिया ने धमाकेदार शुरुआत की थी। पर्थ में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया था और ऐसा लगा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया मजबूत वापसी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन यह बात एडिलेड पहुंचते ही गलत साबित हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने पिंक बॉल टेस्ट में भारत को 10 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया। मैच में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही खराब रही, जिसका खामियाज करारी हार के रूप में भुगतना पड़ा।

अब दोनों टीमों के बीच 15 दिसंबर से ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट खेला जाना है। ऐसे में भारत को अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करने की भी जरूरत है। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 3 बड़े बदलाव का जिक्र करने जा रहे हैं।

3. आर अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर की हो वापसी

भारत ने पर्थ में वाशिंगटन सुंदर को खिलाया था लेकिन एडिलेड में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। अश्विन ने अनुभव और वेन्यू में किए गए अच्छे प्रदर्शन के आधार पर अश्विन को मौका दिया था लेकिन उन्होंने पूरी तरह निराश किया। अश्विन सिर्फ 1 विकेट ले पाए और बल्ले से दोनों पारियों में कुल 29 रन का ही योगदान दे पाए। ऐसे में भारत को एक बार फिर सुंदर की तरफ रूख करना चाहिए, जो पिछले कुछ टेस्ट में अश्विन से बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं।

2. हर्षित राणा की जगह आकाश दीप को मिले मौका



Trending

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए दोनों मैचों में भारत ने अभी तक हर्षित राणा पर ही भरोसा दिखाया। उन्होंने पर्थ में डेब्यू करते हुए प्रभावित किया था लेकिन एडिलेड में वह काफी खराब गेंदबाजी करते नजर आए। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण की साफ कमी दिखी। इसके अलावा वह बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जिसकी उम्मीद टीम इंडिया को उनके घरेलू क्रिकेट में किए प्रदर्शन की वजह से थी। ऐसे में भारत को आकाशदीप को मौका देना चाहिए, जो मोहम्मद शमी की शैली वाले गेंदबाज हैं। भारत में भी आकाश ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और उनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अनुभव भी काफी ज्यादा है।

1. रोहित शर्मा की जगह रवींद्र जडेजा

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बल्ले से बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं, जिसका खामियाजा टीम इंडिया भुगत रही है। रोहित पिछली 12 टेस्ट पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए हैं, वहीं पिंक बॉल टेस्ट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 6 रन बनाए। रोहित पारी की शुरुआत भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें ड्रॉप कर भारत को रवींद्र जडेजा को खिलाना चाहिए, जो मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने का काफी ज्यादा अनुभव रखते हैं। साथ ही उनके आने से भारत को बाएं हाथ का स्पिनर भी मिल जाएगा। वहीं कप्तानी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पर्थ में जबरदस्त तरीके से टीम को लीड किया था।

