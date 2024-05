3 players who flopped in ipl 2024 but can do well in T20 WC: आईपीएल के 17वें सीजन का समापन हो चुका है और अब बारी टी20 वर्ल्ड कप की है। हालिया आईपीएल सीजन के दौरान कई खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और उनमें से कुछ को टी20 वर्ल्ड कप खेलने का भी मौका मिला है। वहीं, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे, जिन्होंने टूर्नामेंट में निराशजनक प्रदर्शन किया और अब यूएसए और वेस्टइंडीज में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे।

हालांकि, हमने कई बार देखा है कि कुछ खिलाड़ी आईपीएल में फ्लॉप रहे लेकिन इसके बाद आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान अपना जलवा दिखते नजर आए। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम उन 3 खिलाड़ियों का जिक्र करने जा रहे हैं, जो आईपीएल 2024 में फ्लॉप रहे लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के नौवें संस्करण में कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं।

ये 3 आईपीएल 2024 के फ्लॉप खिलाड़ी जो टी20 वर्ल्ड कप में धमाल कर सकते हैं

3. राशिद खान (अफगानिस्तान)

अफगानिस्तानी लेग स्पिनर राशिद खान को टी20 फॉर्मेट के सबसे माहिर स्पिन गेंदबाजों में से एक माना जाता है और उन्होंने दुनिया भर में अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया है। दाएं हाथ के इस खिलाड़ी का टी20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा रिकॉर्ड है और वह अभी तक 15 मैचों में 23 विकेट झटक चुके हैं। हालांकि, आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए राशिद का प्रदर्शन उम्मीद से विपरीत रहा और वह 12 मैचों में सिर्फ 10 विकेट ही ले पाए। औसत प्रदर्शन के बावजूद राशिद को कम नहीं आंका जा सकता है और वह टी20 वर्ल्ड कप में विरोधी बल्लेबाजों को जमकर तंग कर सकते हैं।

2. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के स्पिन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को सबसे छोटे फॉर्मेट में धाकड़ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है लेकिन इस बार आईपीएल में उनका प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा और बीच सीजन उन्हें बाहर भी बैठना पड़ा था। उनके बल्ले से 10 मैचों में सिर्फ 52 रन आए, जबकि गेंदबाजी में सिर्फ 6 विकेट ही हासिल कर पाए। हालांकि, उनके जैसे खिलाड़ी को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है और वह अपनी बल्लेबाजी के दम पर कभी भी मैच का रूख पलट सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया को उनसे कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

1. हार्दिक पांड्या (भारत)

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए आईपीएल 2024 एक बुरे सपने की तरह रहा। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस लीग स्टेज से ही बाहर हो गई, जबकि गेंद और बल्ले से हार्दिक खुद भी फ्लॉप रहे। बल्लेबाजी में हार्दिक ने 14 मैचों में 216 रन बनाए और गेंदबाजी में 11 विकेट चटकाए। हालांकि, हार्दिक ने टी20 वर्ल्ड कप में अहम मौकों पर खुद को साबित किया है और वह बड़े टूर्नामेंट में अलग खिलाड़ी बन जाते हैं। ऐसे में अगर हार्दिक आईपीएल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए जबरदस्त प्रदर्शन करने तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।

