3 कारण क्यों रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये साबित हो सकता है आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा

Why This Could Be Last Australia Tour Of Rohit Sharma And Virat Kohli : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है लेकिन इस मैच में भारत की हालत बेहद खराब है। ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के जवाब में भारत ने 100 रन से पहले ही अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। सबसे बड़ी बात कि इस मैच में भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। ये दोनों ही खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप रहे। विराट कोहली 3 और कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 10 रन ही बना सके। ऐसे में इनके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं।

हम आपको उन तीन कारणों के बारे में बताते हैं कि क्यों रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है।

3.उम्र का असर

रोहि शर्मा और विराट कोहली की उम्र अब काफी हो चुकी है। विराट कोहली 36 और रोहित शर्मा 37 साल के हो चुके हैं। ऐसे में जब तक भारतीय टीम अगली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी तो इन दोनों की उम्र 40 के करीब होगी। इसी वजह से उम्मीद कम ही है कि ये दोनों खिलाड़ी अगली बार ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए चुने जाएंगे। इनकी बजाय युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। इसी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज ही विराट और रोहित के लिए ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट सीरीज हो सकती है।

2.दोनों बल्लेबाजों का खराब फॉर्म

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब पहले जैसी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो पिछली 13 पारियों में वो सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा पाए हैं। पिछली पांच पारियों में तो वो 20 रन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं विराट कोहली ने पर्थ टेस्ट में जरूर शतक लगाया था लेकिन इसके बाद से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ऐसे में खराब फॉर्म का असर इनके करियर पर पड़ सकता है।

Expand Tweet

Trending

1.टेस्ट क्रिकेट से ले सकते हैं संन्यास

अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म ऐसा ही रहा तो संभव है कि ये दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से बहुत जल्द ही संन्यास का ऐलान कर दें। अब इनका टेस्ट करियर ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है और इसी वजह से युवा प्लेयर्स को मौका देने के लिए ये प्लेयर संन्यास ले सकते हैं। इसी वजह से भी इनका अब अगले ऑस्ट्रेलिया टूर पर खेलना मुश्किल लग रहा है।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback