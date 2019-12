2019 में वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने वाले टॉप 3 युवा खिलाड़ी 

2019 में वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने वाले टॉप 3 युवा खिलाड़ी Gunjan FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 31, 2019

Dec 31, 2019 IST SHARE

मार्नस लाबुशेन साल 2019 क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खास साल रहा क्योंकि उन्होंने पूरे साल बेहतरीन क्रिकेट का लुत्फ उठाया है। ऑस्ट्रेलिया में 70 साल बाद भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत भारतीय प्रशंसकों के लिए साल का सबसे बड़ा तोफा रहा है। विश्व कप 2019 की जीत इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया द्वारा एशेज की जीत ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खिंचा था। इस साल इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स, भारत के लिए रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस और पाकिस्तान के लिए बाबर आजम जैसे खिलाड़ी हीरो रहे हैं। इन सबके बीच, हमने कुछ युवा खिलाड़ियों को भी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम बनाते हुए देखा। जैसे की सब जानते हैं युवा खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में उनके घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद किया जाता है। इस साल भी कुछ युवा खिलाड़ियों ने अपने देश की राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने का मौका मिला। जिसमें उन्होंने अपने शानदार से प्रदर्शन से फैंस का दिल तो जीता ही साथ में टीम में अपनी जगह भी पक्की की। आज हम इस आर्टिकल में ऐसे ही 3 खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। 3. जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के 24 वर्षीय युवा गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने इसी साल अपना अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। विश्व कप 2019 के लिए इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में इनको चुना गया था। विश्व कप से पहले जोफ्रा ने सिर्फ एक वनडे मुकाबला खेला था वो भी आयरलैंड के खिलाफ। जिसमें आर्चर को सिर्फ एक विकेट मिला था। लेकिन इसके बावजूद घरेलू क्रिकेट में इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इनको टीम में जगह मिल गई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा मिले इस अवसर का आर्चर ने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया, और विश्व कप में खेले गए 13 मुकाबलों में इन्होनें 24.5 की औसत से 22 विकेट अपने नाम किये। विश्व कप में इनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इनको जल्द ही इंग्लैंड की टेस्ट टीम में भी जगह मिली। एशेज सीरीज में आर्चर ने 4 मुकाबलों में 27.29 की औसत से 22 विकेट लिए। इस दौरान जोफ्रा ने दो बार पांच-पांच विकेट भी हासिल किये, और इंग्लैंड टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। 1 / 3 NEXT Advertisement

