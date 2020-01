वनडे में 10 विकेट से हारने वाले 5 भारतीय कप्तान Abhi Singh FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 15, 2020

विराट कोहली मंगलवार 14 जनवरी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई में पहला वनडे खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नही रही थी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शिखर धवन और के एल राहुल ने शतकीय साझेदारी की थी। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल कर नही पाए थे। भारतीय टीम की तरफ से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए थे और के एल राहुल ने 47 रन बनाए थे। इस मैच में भारत के कप्तान विराट कोहली नंबर 4 पर बैटिंग करने आये थे। कोहली भी सिर्फ 16 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। भारतीय टीम 50 ओवर से पहले 255 रन पर ऑल आउट हो गयी थी। चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेहतरीन शुरुआत की थी। अंत तक भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम की एक भी विकेट नही ले पाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यह मैच 10 विकेटों से जीत लिया था। डेविड वॉर्नर और आरोन फिंच दोनों ने शतकीय पारी खेली थी। हम यहां वनडे में 10 विकेट से हारने वाले 5 भारतीय कप्तानों की बात कर रहे हैं। #5 सुनील गावस्कर सुनील गावस्कर साल 1981 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मैच में भारतीय टीम ने निर्धारित 34 ओवरों में सिर्फ 112 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने यह मैच बिना विकेट गवाए 10 विकेटों से जीत लिया था। उस मैच में भारत के कप्तान सुनील गावस्कर थे। #4 सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर साल 1997 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए वनडे मैच में भारतीय टीम ने 199 रन बनाए थे। इसके जवाब में 200 रनों का लक्ष्य वेस्टइंडीज की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया था। वह मैच भारत 10 विकेट से हारा था। उस मैच में भारत के कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। 1 / 2 NEXT Advertisement

