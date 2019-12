5 खिलाड़ी जो बन सकते हैं आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ़ द ईयर 2019 

5 खिलाड़ी जो बन सकते हैं आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ़ द ईयर 2019 Gunjan FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 30, 2019

Dec 30, 2019

स्टीव स्मिथ साल 2019 को खत्म होने में सिर्फ दो दिन बाकि हैं। हर साल की तरह इस साल भी सभी क्रिकेट फैंस निश्चित रूप से आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स का इंतजार कर रहे हैं। हर साल के अंत में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉउंसिल (आईसीसी) क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर सहित कई अन्य श्रेणियों में विजेताओं के नामों की घोषणा करती है। पिछले साल भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आईसीसी के अवार्ड्स में पूरी तरह से हावी थे। लेकिन इस साल कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होनें अपने शानदार खेल से सभी फैंस का दिल जीता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस साल आईसीसी कौन सा अवार्ड किस खिलाड़ी को देने वाली है। वहीं बात अगर टेस्ट क्रिकेट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो इसमें 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस अवार्ड को पाने के सही हक़दार हैं। 5. पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस के लिए ये साल बेहद ही खास रहा है। कमिंस इस साल क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शानदार फॉर्म में रहे हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इनकी गेंदबाजी इस साल देखने लायक रही है। इनकी खतरनाक तेज यॉर्कर गेंदों ने हर टीम के बल्लेबाजों को दुविधा में डाला है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कमिंस पहले स्थान पर हैं। टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत से लेकर साल के अंत तक कमिंस ने अपनी झोली में 59 विकेट डाले हैं। इस दौरान इनका औसत 21.59 का रहा है। 2019 में खेले 12 मुकाबलों में कमिंस ने 2 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं जबकि एक बार 10 विकेट लेने में भी कामयाब रहे हैं। 4. मार्नस लैबुशेन (ऑस्ट्रेलिया) मार्नस लैबुशेन अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिले मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है मार्नस लैबुशेन उसकी एक अच्छी मिसाल हैं। एशेज सीरीज के दौरान चोटिल स्टीव स्मिथ की जगह खेलने आये मार्नस लाबुशेन ने ऐसा प्रदर्शन किया कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में उनकी जगह पक्की करके ही दम लिया। लाबुशेन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं। लाबुशेन ने इस साल 11 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 17 पारियों में उन्होंने 56.43 की औसत से 1185 रन बनाए हैं। इस दौरान लैबुशेन ने 3 शतक और 7 अर्धशतक भी जमाए हैं। 1 / 3 NEXT Advertisement

