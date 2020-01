5 गेंदबाज जो आईपीएल 2020 में जीत सकते हैं पर्पल कैप Utkarsh Tripathi FOLLOW CONTRIBUTOR प्रीव्यू Published Jan 12, 2020

2019 IPL Final - Mumbai v Chennai टी-20 क्रिकेट वैसे तो बल्लेबाजों की आक्रामकता के लिए जाना जाता है लेकिन गेंदबाजों का हुनर भी इसमें सिर चढ़कर बोलता है। छोटा फॉर्मेट होने के कारण बल्लेबाज लगभग हर खराब गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज के पास गलती करने का बहुत कम मौका होता है और उनकी कोशिश होती है कि वह बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने से रोक सकें। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कई बार बल्लेबाज अपना विकेट भी दे देते हैं। इस साल आईपीएल 2020 में भी सभी टीमों के पास टी20 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं और हर एक गेंदबाज का यह सपना होता है कि वह आईपीएल में पर्पल कैप अपने नाम करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बताने वाले हैं चार ऐसे गेंदबाजों के बारे में जो आईपीएल 2020 में पर्पल कैप अपने नाम कर सकते हैं। #1 जसप्रीत बुमराह ( मुंबई इंडियंस )

जसप्रीत बुमराह टी-20 क्रिकेट में विश्व के नंबर एक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हाल ही में बीसीसीआई ने 'बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर' के पुरस्कार से सम्मानित किया। आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस को आईपीएल की सबसे सफल टीम बनाने में जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब तक के बुमराह के आईपीएल करियर की बात करें तो बुमराह ने 77 मैचों में मुंबई के लिए खेले हैं और 82 विकेट लिए हैं और सबसे बड़ी बात है कि 7.55 की इकॉनमी रेट से रन दिए हैं। अहमदाबाद के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पावरप्ले के ओवरों में विकेट लेने के साथ-साथ डेथ ओवर में भी मिसाइल यॉर्कर दागने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए, बुमराह आईपीएल 2020 में प्रतिष्ठित पर्पल कैप जीतने की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं।



