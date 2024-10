डेविड वॉर्नर का बर्थडे हुआ स्पेशल, अल्लू अर्जुन ने किया विश; शेयर की खास इंस्टा स्टोरी 

Allu Arjun wishes David Warner on his birthday: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर ने इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। वॉर्नर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा थे, जो उनका आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट साबित हुआ था। वॉर्नर का करियर काफी शानदार रहा। वॉर्नर आज (27 अक्टूबर) अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं।

वह अपने करियर के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने एक नेशनल प्लेयर को अपना जीवनसाथी बनाया है। इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत ट्विटर से हुई थी। वहीं डेविड वॉर्नर के बर्थडे के खास मौके पर फैंस उन्हें ढेरों बधाईयां दे रहे हैं। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन ने डेविड वॉर्नर को सोशल मीडिया के जरिए बर्थडे की बधाई दी है, जिनका यह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज काफी बड़ा फैन भी है।

अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया के जरिए दी बधाई

डेविड वॉर्नर के जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने एक खास इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। उन्होंने वॉर्नर को टैग करते हुए लिखा कि many many return of the day my brother। वहींं वॉर्नर ने भी अल्लू अर्जुन की स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रीशेयर कर लिखा thanks brother।

अल्लू अर्जुन ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/alluarjunonline,,davidwarner31)

तीन बेटियों के पिता हैं डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्नर की तीन बेटियां हैं। उनकी पहली बेटी का जन्म 11 सितंबर, 2014 को हुआ था, जिसका नाम आइवी मॅई है। वहीं दूसरे बेटी का जन्म 14 जनवरी, 2016 को हुआ था और उसका नाम इंडी रे है। वहीं तीसरी बेटी का जन्म 30 जून, 2019 को हुआ था, जिसका नाम इस्ला रोज है। वॉर्नर की वाइफ खूबसूरती में किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं, जिनका नाम कैंडिस वॉर्नर है। वॉर्नर और कैंडिस सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। वॉर्नर अक्सर अपनी पत्नी की तस्वीरें और वीडियो भी डालते रहते हैं। 2013 में डेविड और कैंडिस की लव स्टोरी शुरू हुई थी।

