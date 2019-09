David Warner’s last eight Test innings

0, 0, 0, 61, 5, 3, 8, 2

79 runs @ 9.88



Mitch Starc’s last eight Test innings

54*, 26*, 29*, 18, 7*, 14, 6, 28

182 runs @ 45.50



James Pattinson’s last eight Test innings

20, 2, 47*, 0, 1, 35, 10*, 25*

140 runs @ 28.00#Ashes