3 धाकड़ खिलाड़ी जो शायद IPL में दोबारा खेलते ना नजर आएं, मेगा ऑक्शन में नहीं मिला कोई खरीदार

3 big players who may not get a chance to play in IPL again: आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को सम्पन्न हुए एक सप्ताह पूरे होने को है। अब सभी टीमों ने अपने स्क्वाड तैयार कर लिए हैं और अगले साल टूर्नामेंट जीतने का प्रयास करती नजर आएंगी। इस बार नीलामी के लिए कुल 577 खिलाड़ियों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें 182 खिलाड़ियों को खरीदार मिले, जबकि बाकियों को अनसोल्ड रहना पड़ा। ना बिकने वाले खिलाड़ियों में कई खिलाड़ी ऐसे रहे, जो पहले आईपीएल खेल चुके हैं और काफी सफलता भी हासिल की है।

मेगा ऑक्शन में कई बड़े नाम शामिल हुए, जिनके लिए एकसमय टी20 क्रिकेट में काफी डिमांड देखी जाती थी लेकिन अब समय बदल गया है और इन्हें किसी ने भी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी के मद्देनजर अब इस आर्टिकल में 3 ऐसे ही बड़े खिलाड़ियों का जिक्र करने जा रहे हैं, जो आईपीएल 2025 की नीलामी में अनसोल्ड रहे और वे शायद अब दोबारा इस लीग में खेलते भी नजर ना आएं।

3. स्टीव स्मिथ

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को लेकर इस बार उम्मीद थी कि उन्हें शायद को कोई खरीदार मिल जाएगा, क्योंकि स्मिथ ने मेजर लीग क्रिकेट में काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया था और उनकी टीम ने खिताब भी जीता था। हालांकि, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में स्मिथ का जब नाम आया तो किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और वह अनसोल्ड गए। स्मिथ को टी20 इंटरनेशनल में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में अब जगह नहीं मिलती है और अब आगे उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से आईपीएल में अब दोबारा उनके खेलने की उम्मीद कम ही नजर आती है।

2. केन विलियमसन

Trending

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इसी साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटने का फैसला किया, ताकि वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट ज्यादा खेल सकें। हालांकि, उन्हें आईपीएल में कोई भी खरीदार नहीं मिला। एक समय विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हुआ करते थे और बल्ले से भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहता था। लेकिन पिछले कुछ सीजन में उन्हें निरंतर मौके मिलना बंद हो गए और इस बार गुजरात टाइटंस ने उन्हें रिटेन भी नहीं किया था। इसी वजह से वह नीलामी का हिस्सा बने लेकिन 2 करोड़ के बेस प्राइस के बावजूद किसी ने भी उनके लिए बोली नहीं लगाई।

1. डेविड वॉर्नर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर का डंका आईपीएल में लंबे समय तक बजा। इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से कई सीजन चमक बिखेरी। हालांकि, पिछले कुछ सीजन में बल्ले से उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा और आईपीएल 2023 में बतौर कप्तान भी सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं इस साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। लग रहा था कि शायद उन्हें बड़ी कीमत नहीं मिलेगी लेकिन कोई न कोई टीम जरूर खरीद लेगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और वॉर्नर को अनसोल्ड रहना पड़ा। अब लगता है है कि भविष्य में इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को दोबारा इस लीग में खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि कई युवा ओपनर अब आ चुके हैं।

