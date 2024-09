पाकिस्तानी क्रिकेटर का टूटा 24 साल पुराना रिकॉर्ड, नेपाल के खिलाड़ी ने बनाई टॉप पर जगह

3 youngest players who scored 50 and Took five wickets in the same ODI: क्रिकेट के हर मुकाबले में टीम और फैंस को ऑलराउंडर्स से काफी ज्यादा उम्मीद रहती है, क्योंकि मैच का रुख पलटने में उनकी अहम भूमिका रहती है। ऑलराउंडर्स को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही मौकों पर दबाव का सामना करना पड़ता है। इस तरह की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन कर पाना किसी भी ऑलराउंडर के लिए आसान नहीं रहता।

हालांकि, कई खिलाड़ी इस काम को अच्छे ढंग से करने में महारत हासिल कर चुके हैं। नेपाल के खिलाड़ी गुलशन झा एक ही वनडे मैच में अर्धशतक बनाने और पांच विकेट हॉल लेने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इस आर्टिकल में हम उन 3 खिलाड़ियों का जिक्र करेंगे, जिन्होंने वनडे मैच में अर्धशतक लगाने और पांच विकेट लेने का कारनामा किया है।

3 खिलाड़ी जिन्होंने सबसे कम उम्र में वनडे मैच में फिफ्टी प्लस का स्कोर बनाया और पांच विकेट भी लिए

3. शाहिद अफरीदी

इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी तीसरे स्थान पर शामिल हैं। साल 2000 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दोनों टीमों का बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच लाहौर में खेला गया था। इस मैच में अफरीदी ने जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन का नजारा पेश किया था। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 69 की शानदार पारी खेली थी। गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 40 रन देकर पांच विकेट झटके थे। मुकाबले को पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीता था।

2. अब्दुल रज्जाक

साल 2000 में होबार्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच एक वनडे मुकाबला खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 262/7 का स्कोर खड़ा किया था। रज्जाक ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए थे। वहीं, भारतीय पारी के दौरान उन्होंने पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया था। उनकी खतरनाक गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया 46.5 ओवरों में 230 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

1. गुलशन झा

इन दिनों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मुकाबलों का भी आयोजन हो रहा है। 28वें मैच में नेपाल की टक्कर ओमान से हुई। इस मैच में नेपाल के ऑलराउंडर गुलशन झा ने 35 गेंदों में 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और गेंदबाजी में 47 रन देकर पांच विकेट झटके। हालांकि, उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद नेपाल को मैच में 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

Expand Tweet

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback