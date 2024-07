Hasan Ali reaction on the Report of Team India will not travel to Pakistan Champions Trophy 2025: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के पाकिस्तान (IND vs PAK) के दौरे पर नहीं जाने की संभावना पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा कि अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, तो ये वास्तव में यहीं होगी और टूर्नामेंट भारत के बिना भी खेला जा सकता है।

भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में आकर खेलना चाहते हैं- हसन अली

इस संदर्भ में बात करते हुए हैं हसन अली ने कहा, 'अगर हम वहां (भारत) खेलने जा रहे हैं, तो उन्हें भी पाकिस्तान आना चाहिए। बहुत से लोगों ने कई बार कहा है की खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत से भारतीय खिलाड़ियों ने इंटरव्यू में बोला है कि वो पाकिस्तान में आकर खेलना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि टीम यहां आना चाहती है लेकिन जाहिर है कि उनके पास विचार करने के लिए अपनी नीतियां, देश और बोर्ड है।'

वहीं, हसन अली ने जोर देते हुए ये भी कहा कि भारत की गैर मौजूदगी भी पाकिस्तान को टूर्नामेंट की मेजबानी करने से नहीं रोक सकती है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने कहा, 'जैसा कि हमारे चेयरमैन ने पहले ही कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित होने जा रही है, तो यह पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो उसके बिना हम खेलेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट खेला जाना चाहिए और अगर भारत भाग नहीं लेना चाहता है, तो ये उसकी मर्जी है। भारत के अलावा भी कई और टीमें हैं।'

गौरतलब हो कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने पहले ही साफ़ कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हिस्सा लेने के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। बोर्ड ने आईसीसी के सामने भारत के मैचों को श्रीलंका या फिर दुबई में आयोजित करवाने का प्रस्ताव रखा है।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल

गौरलतब हो कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का अस्थाई शेड्यूल पहले ही आईसीसी को सौंप दिया है। टूर्नामेंट फरवरी और मार्च में होने की उम्मीद है। पीसीबी भारत के मैचों को लाहौर में आयोजित करना चाहता है। अब देखने वाली बात होगी कि टूर्नामेंट के कार्यकम की घोषणा आईसीसी कब करता है।

