Champions Trophy फाइनल प्रजेंटेशन में क्यों नहीं था PCB का कोई सदस्य? ICC ने अपने बयान में बताया

Why no one from PCB was on CT podium: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का समापन हो चुका है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराते हुए टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमाया। टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान को बनाया गया था, लेकिन भारत के वहां जाने से इंकार कर देने की वजह से कई मुकाबले दुबई में भी खेले गए। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की स्थिति में फाइनल मुकाबला भी दुबई में ही खेला गया। फाइनल मैच खत्म होने के बाद जब प्रजेंटेशन शुरू हुई और खिलाड़ियों को मेडल तथा अन्य अवार्ड दिए जाने लगे तो उस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का कोई भी व्यक्ति स्टेज पर दिखाई नहीं दिया।

इसको लेकर खूब बवाल हो रहा है और पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर तक कई दिग्गजों ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर PCB के किसी व्यक्ति को स्टेज पर क्यों नहीं बुलाया गया। अब ICC ने अपने बयान में बताया है कि आखिर क्यों PCB से कोई वहां उपस्थित नहीं था।

ICC के मुताबिक, मिस्टर नकवी उपलब्ध नहीं थे और वह फाइनल के लिए दुबई आए भी नहीं थे। ICC केवल मेजबान देश के बोर्ड के हेड को ही निमंत्रण देती है।

ESPNCricinfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीमार होने की वजह से PCB चीफ मोहसिन नकवी ने दुबई की यात्रा नहीं की थी। हालांकि, टूर्नामेंट के निदेशक और PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद वहां मौजूद थे। PCB ने सुमैर को पुरस्कार समारोह के दौरान शामिल नहीं किए जाने पर ICC से स्पष्टीकरण मांगा था। PCB को लगा था कि पोडियम पर नकवी की जगह सुमैर को बुलाया जाएगा लेकिन उन्होंने इसके लिए ICC को कोई जानकारी नहीं दी थी। बिना पहले से अवगत कराए हुए ICC भला कैसे कोई निर्णय ले पाती और हुआ भी कुछ ऐसा ही।

इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने लगातार खुद को मेज़बान के तौर पर कम आंकने पर ICC के पास शिकायतें दर्ज कराई हैं। सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मैच में ब्राडकास्ट पर पाकिस्तान का लोगो गायब हो गया था। इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच से पहले भारत का राष्ट्रगान बजने पर भी बवाल हुआ था।

