आईपीएल 2020: सभी टीमों द्वारा रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट 

आईपीएल 2020 के लिए नीलामी 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली है और उससे पहले सभी टीमों ने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गत विजेता मुंबई इंडियंस ने 12, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। आपको बता दें कि किंग्स XI पंजाब ने रविचंद्रन अश्विन को ट्रेड ऑफ के जरिए दिल्ली कैपिटल्स को दे दिया, तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने भी अजिंक्य रहाणे को ट्रेड ऑफ में दिल्ली कैपिटल्स को दे दिया। इसके अलावा ट्रेड ऑफ में अंकित राजपूत, मयंक मार्कंडे, राहुल तेवतिया राजस्थान रॉयल्स , कृष्णप्पा गौतम और जगदीश सुचीत किंग्स XI पंजाब, ट्रेंट बोल्ट, धवल कुलकर्णी और शरफेन रदरफॉर्ड मुंबई इंडियंस और सिद्देश लाड कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो गए हैं। आइए नजर डालते हैं सभी टीमों द्वारा रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट पर: मुंबई इंडियंस रिटेन किए गए खिलाड़ी: रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, इशान किशन, सूर्याकुमार यादव, किरोन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह, राहुल चाहर, अनुकुल रॉय, मिचेल मैकलेनघन, जयंत यादव, अनमोलप्रीत सिंह और आदित्य तरे। रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट: युवराज सिंह, सिद्धेश लाड, एविन लुइस, बेन कटिंग, बरिंदर सरन, एडम मिलने, जेसन बेहरनडॉर्फ, अलजारी जोसेफ, पंकज जैसवाल, मंयक मार्कंडे, रसिख सलाम और ब्यूरन हेंड्रिक्स। नोट: मुंबई ने शरफेन रदरफॉर्ड, ट्रेंट बोल्ट और धवल कुलकर्णी को ट्रेड ऑफ के जरिए अपनी टीम में शामिल किया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रिटेन किए गए खिलाड़ी: विराट कोहली, एबी डीविलियर्स, पार्थिव पटेल, शिवम दुबे, मोइन अली, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, देवदत्त पदीकल, गुरकीरत सिंह मान, पवन नेगी और वॉशिंगटन सुंदर। रिलीज किए गए खिलाड़ी: डेल स्टेन, मार्कस स्टोइनिस, हेनरिक क्लासेन, शिमरोन हेटमायर, नाथन कु्ल्टर-नाइल, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, टिम साउदी, कुलवंत खेजरोलिया, हिम्मत, मिलिंद कुमार और अक्षदीप नाथ। चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन किए गए खिलाड़ी: एमएस धोनी, सुरेश रैना, फाफ डू प्लेसी, अंबाती रायडू, ऋतुराज गायकवाड, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो, केदार जाधव, स्कॉट कुगेलिन, मुरली विजय, रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर, मोनू कुमार, इमरान ताहिर, केदार जाधव, हरभजन सिंह, एन जगदीशन ,कर्ण शर्मा, दीपक चाहर और केएम आसिफ। Advertisement रिलीज किए गए खिलाड़ी: मोहित शर्मा, डेविड विली, सैम बिलिंग्स, ध्रुव शोरी और चैतन्य बिश्नोई। सनराइजर्स हैदराबाद रिटेन किए गए खिलाड़ी: डेविड वॉर्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, मनीष पांडे, ऋद्धिमान साहा, मोहम्मद नबी, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, बिली स्टेनलेक, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, श्रीवत्स गोस्वामी, संदीप शर्मा, बेसिल थंपी, टी नटराजन और शाहबाज नदीम। रिलीज किए गए खिलाड़ी: मार्टिन गप्टिल, शाकिब अल हसन, यूसुफ पठान, दीपक हूडा और रिकी भुई। दिल्ली कैपिटल्स रिटेन किए गए खिलाड़ी: श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ऋषभ पंत, कगिसो रबाडा, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, संदीप लामिचाने, इशांत शर्मा, आवेश खान, कीमो पॉल और हर्षल पटेल। रिलीज किए गए खिलाड़ी: मयंक मार्कंडे, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, मनजोत कालरा, जलज सक्सेना, नाथू सिंह, कॉलिन इंग्रम, हनुमा विहारी, अंकुश बैंस और कॉलिन मुनरो। नोट: दिल्ली कैपिटल्स ने ट्रेड ऑफ के जरिए रविचंद्रन अश्विन और अजिंक्य रहाणे को अपनी टीम में शामिल किया। कोलकाता नाइट राइडर्स रिटेन किए गए खिलाड़ी: दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, रिंकु सिंह, आंद्रे रसेल, नीतिश राणा, सुनील नारेन, प्रसिद्ध कृष्णा, लोकी फर्ग्यूसन, हैरी गर्नी, शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी। रिलीज किए गए खिलाड़ी: रॉबिन उथप्पा, पीयूष चावला, क्रिस लिन, निखिल नाइक, जो डेनली, केसी करिअप्पा, कार्लोस ब्रेथवेट, श्रीकांत मुंडे, यार्रा पृथ्वीराज और मैथ्यू केली। नोट: कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रेडऑफ के जरिए अपनी टीम में सिद्धेश लाड को शामिल किया। किंग्स XI पंजाब रिटेन किए गए खिलाड़ी: केएल राहुल, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, सरफराज खान, निकोलस पूरन, मंदीप सिंह, मोहम्मद शमी, मुजीब उर रहमान, अर्शदीप सिंह, हार्डस विलजोएन, मुरुगन अश्विन, हरप्रीत बरार और दर्शन नालकंडे। रिलीज किए गए खिलाड़ी: सैम करन, डेविड मिलर, अंकित राजपूत, रविचंद्रन अश्विन, एंड्रू टाई और वरुण चक्रवर्ती। नोट: किंग्स XI पंजाब ने ट्रेडऑफ के जरिए कृष्णप्पा गौतम और जगदीश सुचीत को अपनी टीम में शामिल किया। राजस्थान रॉयल्स रिटेन किए गए खिलाड़ी: स्टीव स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल, महिपाल लोमरोर, वरुण आरोन, मनन वोहरा। रिलीज किए गए खिलाड़ी: जयदेव उनादकट, ओशेन थॉमस, एश्टन टर्नर, शुभम रंजने, प्रशांत चोपड़ा, ईष सोढ़ी, आर्यमन बिर्ला, राहुल त्रिपाठी, स्टुअर्ट बिन्नी, सुधेशन मिधुन, लायम लिविंग्सटन, धवल कुलकर्णी, अजिंक्य रहाणे। नोट: राजस्थान रॉयल्स ने ट्रेडऑफ के जरिए अपनी टीम में अंकित राजपूत, राहुल तेवतिया और मयंक मार्कंडे को शामिल किया। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं।







