भारत दौरे से पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Oldest fast bowler to take a five-fer in Asia



38y 177d James Anderson v SL Galle 2020/21

37y 145d Richard Hadlee v Ind Mumbai WS 1988/89

37y 133d Richard Hadlee v Ind Bengaluru 1988/89

35y 332d Chris Martin v Ind Ahmedabad 2010/11#SLvENG