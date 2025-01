4 टीमें जिन्होंने T20 मैच के आखिरी ओवर में जीत हासिल करने लिए बनाए सबसे ज्यादा रन, KKR भी शामिल

4 Teams Who Scored Most Runs in Last Over of T20 Match to Get Win: टी20 क्रिकेट को फैंस इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कम समय में उन्हें ज्यादा रोमांच देखने को मिलता है। इस फॉर्मेट में बल्लेबाजों की कोशिश पहली ही गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की होती है। यही वजह है कि टी20 क्रिकेट में अगर कोई टीम 300 रन भी बना दे, तो भी उसकी जीत की गारंटी नहीं होती। टी20 फॉर्मेट में अब तक कई बड़े रिकॉर्ड बन चुके हैं। इस आर्टिकल में हम आपको उन 4 टीमों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने मैच के 20वें ओवर में जीत हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

4. 23 रन- राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स बनाम किंग्स XI पंजाब (2016)

IPL 2016 का 53वां मुकाबला राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स और किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के बीच खेला गया था। इस मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए थे। टारगेट को पीछा करते हुए पुणे को अंतिम ओवर में जीत हासिल करने के लिए 23 रन की दरकार थी। पंजाब की ओर से इस ओवर को अक्षर पटेल ने किया था। इस ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ एक रन आया था। इसके बाद एमएस धोनी ने अगली पांच गेंदों में 3 छक्के और एक चौका लगाकर टीम को 4 विकेट से जोरदार जीत दिलाई थी।

3. 23 रन- सिडनी सिक्सर्स बनाम सिडनी थंडर (2015)

बिग बैश लीग 2015 का में 22 जनवरी को सिडनी सिक्सर्स की टक्कर सिडनी थंडर से हुई थी। इस मैच में सिडनी थंडर ने सिक्सर्स के सामने जीत के लिए 155 रन का टारगेट रखा था। इस टारगेट को हासिल करने क लिए सिक्सर्स की टीम की टीम आखिरी ओवर में 23 रन बनाने थे। ये काम काफी मुश्किल था, लेकिन जॉर्डन सिल्क और स्टीव ओ कीफ ने इसे करके दिखा दिया। दोनों ने मिलकर टीम को 4 विकेट से जीत अर्जित करने में मदद की।

2. 26 रन- रंगपुर राइडर्स बनाम फॉर्च्यून बारिशल

बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024-25 का 13वां मैच फॉर्च्यून बारिशल और रंगपुर राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच को जीतने के लिए रंगपुर की टीम को अंतिम ओवर में 26 रन चाहिए थे। फॉर्च्यून की ओर से ये ओवर LSG के पूर्व खिलाड़ी काइल मेयर्स ने किया। रंगपुर के कप्तान नुरुल हसन ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी की ओर 30 रन बना दिए। इस तरह रंगपुर ने 3 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया।

1. 29 रन- कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस (2023)

IPL 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया था, जिसे आज भी फैंस याद करते हैं। टूर्नामेंट के 13वें मैच में केकेआर और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने-सामने थीं। केकेआर को इस मुकाबले में जीत दर्ज के लिए अंतिम ओवर में 29 रन बनाने थे और तीन विकेट उसके हाथ में थे। गुजरात की तरफ से ये ओवर यश दयाल फेंकने आए। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे। इस ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं आया था। इसके बाद रिंकू ने अगली पांच गेंदों पर 5 छक्के लगाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी।

