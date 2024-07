After Mumbai, now Team India's 'Victory Parade' will be held in this city: टी20 अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंडिया का कल जोरदार स्वागत हुआ। हर शख्स इस जीत में शामिल था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस जीत का बड़े स्तर पर जश्न मनाया गया, जहां सभी खिलाड़ियों के साथ देशभर से आए कई फैंस भी शामिल हुए थे। लाखों की भीड़ भारत की जीत की खुशी मनाते हुए देखी जा सकती थी। अब मुंबई के बाद इस शहर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जहां भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक स्पेशल विक्ट्री परेड निकाली जाएगी।

मोहम्मद सिराज, (image credit: मोहम्मद सिराज instgram story )

जानिए कहां से निकलेगी ये विक्ट्री परेड और क्या होगा समय:

5 जुलाई यानी आज शाम 6:30 बजे यह विक्ट्री रैली भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में निकाली जा रही है। यह रैली सरोजनी देवी नेत्र अस्पताल से शुरू होगी और मेहदीपट्टनम से होते हुए हैदराबाद के एदिगाह मैदान तक जाएगी।

अपने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने और भारत की इस बड़ी जीत में शामिल होने के लिए आप भी हैदराबाद में इस रैली में शामिल हो सकते हैं। यह रैली विशेष रूप से भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में निकाली जा रही है।

