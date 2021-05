खेल पत्रकारिता के दिग्गज का 92 साल की उम्र में हुआ निधन

इंग्लैंड के दिग्गज स्पोर्ट्स राइटर डेविड फूट (David Foot) का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वह देश के दिग्गज लेखक थे और उनके ज्ञान को देखते हुए उन्हें लोग क्रिकेट का दूसरा नाम बताते थे। इंग्लैंड में घरेलू क्रिकेट को कवर करने पर उनका ध्यान ज्यादा रहता है। डेविड फूट येओविल एरिया में जन्में लेकिन उनका जीवन वेस्ट की तरफ ही गुजरा। उन्होंने एक बड़े अख़बार फ्लीट स्ट्रीट का ऑफर ठुकरा दिया था। वह अपने घर पर कम रहते थे, क्योंकि उनका ज्यादातर जीवन सॉमरसेट और ग्लॉस्टरशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के प्रेस बॉक्स में गुजरा। डेविड फूट का जन्म साल 1929 में सॉमरसेट के एक छोटे से गाँव ईस्ट कोकर में हुआ था।

16 साल की उम्र में सन् 1945 में उन्होंने वेस्टर्न गजट के लिए कार्य किया। उन्हें उस मशहूर अख़बार में एक ट्रेनी कॉपी बॉय के रूप में चुना गया था और यहाँ से उन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में गुजारा। डेविड फूट बाद में नार्थ की तरफ चले गए, जहाँ उन्होंने ब्रिस्टल इवनिंग वर्ल्ड के लिए काम किया। उन्होंने उधर क्रिकेट पर ही काम किया लेकिन जब भी क्रिकेट का ऑफ़ सीजन होता था, तो वह ब्रिस्टल सिटी व ब्रिस्टल रोवर्स जैसे फुटबॉल टीम को लेकर आर्टिकल लिखते थे। ब्रिस्टल इवनिंग वर्ल्ड सन् 1961 बंद हो गया लेकिन डेविड फूट ने थमने का नाम नहीं लिया।

इन सब के बाद उन्होंने वेस्ट में रुकने का फैसला किया और फिर फ्रीलान्स वर्क करने पर अपना ध्यान लगाया, जो उन्होंने आजीवन किया। वेस्टर्न डेली प्रेस के लिए वह 20 साल तक एक कॉलम लिखते थे, जिसका का मुख्य शीर्षक होता था 'Where are they now?' डेविड फूट का यह मुख्य आर्टिकल उन खिलाड़ियों के लिए लिखा जाता था, जो खेल से रिटायर हो चुके होते थे। क्योंकि खेल के बाद वह अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उन्हीं की कहानियों पर डेविड फूट अपने कॉलम में लिखते थे। डेविड फूट खेल पत्रकारिता के दिग्गज थे और हमेशा दिग्गज रहेंगे।

