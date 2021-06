WTC Final: 'अगर हरा विकेट हुआ, तो रविंद्र जडेजा को बाहर रखना सही फैसला होगा'

Wisden Picked India's Probable XI for the WTC Final against NZ:-



1. Rohit Sharma.

2. Shubman Gill.

3. Che Pujara.

4. Virat Kohli (C).

5. Ajinkya Rahane.

6. Rishabh Pant (WK).

7. Ravindra Jadeja.

8. Ravi Ashwin.

9. Mohammad Siraj.

10. Mohammed Shami.

11. Jasprit Bumrah.