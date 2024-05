IPL फाइनल बारिश के चलते रद्द होने पर कौन बनेगा विजेता? नियमानुसार इस टीम की होगी बल्ले-बल्ले

Who will win IPL 2024 Final if match gets washed out due to rain?: आईपीएल 2024 (IPL 2024) का फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज शाम से चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला जायेगा। कल रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते क्रिकेट फैन्स की धड़कने बढ़ चुकी है। क्योंकि बारिश के कारण केकेआर टीम को अपना ट्रेनिंग सेशन भी रद्द करना पड़ा था यदि फाइनल मुकाबले के दिन बारिश की मार देखने को मिलती है और रिजर्व डे पर भी यह जारी रहती है, तो कौनसी टीम को विजेता घोषित किया जायेगा। यह सवाल सभी फैन्स के जहन में लगातार उठ रहा है।

फाइनल का दिन और रिजर्व डे भी हुआ रद्द तो कौन बनेगा चैंपियन?

अगर बरसात आती भी है, तब भी फैंस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आईपीएल फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है। अगर 26 मई को लगातार बारिश होती है और मुकाबला नहीं हो पाता है तो फिर इसे अगले दिन यानि 27 मई को कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर दूसरे दिन भी बारिश होती है तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय लिया जाएगा। इस अतिरिक्त समय के दौरान भी अगर मैच पूरा नहीं हो पाता है तो फिर अंपायर 5-5 ओवरों का मुकाबला कराने की कोशिश करेंगे।

अगर 5 ओवरों का मैच भी नहीं हो पाता है तो फिर सुपर ओवर होगा और अगर लगातार बारिश की वजह से सुपर ओवर भी नहीं हो पाता है तो फिर मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो भी टीम प्वॉइंट्स टेबल में ऊपर है, उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर बारिश की वजह से फाइनल मैच रद्द होता है और रिजर्व डे में भी खेल नहीं हो पाता है तो फिर केकेआर को आईपीएल 2024 का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि अंक तालिका में केकेआर ने 14 में से 9 मुकाबलों में जीत प्राप्त की, 3 में हार मिली और 2 मुकाबले रद्द हुए थे। इसलिए उन्होंने कुल 20 अंक अपनी झोली में डाले थे, जबकि सनराइजर्स के पास 14 मैचों में 8 जीत के साथ 17 अंक थे।