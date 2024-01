पाकिस्तान टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा (AUS vs PAK) समाप्त हो चुका है। टीम का यह दौरा बेहद खराब रहा और पाकिस्तान को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। अब इस दौरे पर मिली हार को भुलाते हुए पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) पहुंच गई है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी से होने वाली है। इस सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड पहुँच चुकी है।

सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। ये सभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म कर सीधा सिडनी से ऑकलैंड पहुंचे हैं।

पीसीबी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में पाकिस्तान टीम के नए टी20 कप्तान शाहीन अफरीदी, उपकप्तान मोहम्मद रिजवान और दिग्गज बल्लेबाज बाबर अपने सामान और क्रिकेट किट के साथ नजर आ रहे हैं। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर अफरीदी मुस्कुराते हुए नजर आए। पीसीबी द्वारा शेयर की गई तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही है। फैंस पाकिस्तान टीम को आगामी सीरीज के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।

Expand Tweet

न्यूजीलैंड की धरती पर पांच मैचों की टी20 सीरीज में पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली करारी हार के गम को भूलकर नई शुरुआत करना चाहेगी। पाक टीम के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम का फ्लॉप रहना है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बाबर का बल्ला बिल्कुल रंग में नजर नहीं आया था। ऐसे में टीम और फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की धरती पर बाबर का बल्ला जमकर चलेगा और पाकिस्तान टीम को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच इस रोमांचक टी20 सीरीज में किसका पलड़ा भारी रहता है और अंत में कौन सी टीम बाजी मारती है।