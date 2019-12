PAK vs SL: पाकिस्तान ने श्रीलंका को कराची टेस्ट में 263 रन से हराया, 1-0 से जीती सीरीज सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Dec 23, 2019

Dec 23, 2019

पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान ने कराची में खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में श्रीलंका को 263 रन से बुरी तरह हरा दिया और 2 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। 476 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम खेल के आखिरी दिन 212 रन बनाकर सिमट गई। आबिद अली को दूसरी पारी में बेहतरीन 174 रनों की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा 2 मैचों में 321 रन बनाने के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इससे पहले श्रीलंका ने अपने कल के स्कोर 212/7 से आगे खेलना शुरु किया और स्कोरबोर्ड में बिना कोई रन जोड़े अपने बाकी बचे तीनों विकेट गंवा दिए। युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए। वहीं शाहीन शाह अफरीदी ने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे। ये भी पढ़ें: तीसरे वनडे में भारतीय टीम की जीत के 3 अहम कारण आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम पहली पारी में सिर्फ 191 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 271 रन बनाए और 80 रनों की बढ़त हासिल की लेकिन पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 555 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की तरफ से 4 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा। शान मसूद ने 135, आबिद अली ने 174, कप्तान अजहर अली ने 118 और बाबर आजम ने नाबाद 100 रन बनाए। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी 555/3 पर घोषित की और श्रीलंका के सामने 476 रनों का लक्ष्य रखा। श्रीलंका के लिए ये लक्ष्य कभी भी आसान नहीं था और उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ओशादा फर्नांडो ने 102 और निरोशन डिकवेला ने 65 रन बनाकर जरुर संघर्ष किया लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। गौरतलब है कि 10 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई थी और रावलपिंडी में खेला गया पहला मैच लगातार बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने शानदार जीत हासिल की। संक्षिप्त स्कोर पाकिस्तान: 191/10, 555/3D श्रीलंका: 271/10, 212/10 Advertisement

