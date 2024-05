IPL 2024: एमएस धोनी से खास मामले में आगे निकले रविंद्र जडेजा, CSK के 4 प्रमुख खिलाड़ियों को पीछे छोड़ टॉप पर बनाई जगह

Most Player of the Match awards for CSK in the IPL: आईपीएल के 17वें सीजन के 53वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रनों से रौंद दिया। मौजूदा सीजन में सीएसके की यह छठी जीत रही। सीएसके की ओर से इस जीत के हीरो स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रहे, जिन्होनें जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के खिलाड़ी को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

इसी के साथ जडेजा, एमएस धोनी को पीछे छोड़कर आईपीएल में सीएसके की ओर से सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।

इस आर्टिकल में हम उन 5 खिलाड़ियों का जिक्र करेंगे, जिन्होंने सीएसके के लिए लिए आईपीएल सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का ख़िताब जीता है।

CSK के लिए आईपीएल में सबसे अधिक बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

5. माइकल हसी (10)

माइकल हसी शॉट खेलते हुए (PC: X)

बाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हसी इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 50 मुकाबले खेले। इस दौरान वह 10 बार प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए। हसी ने सीएसके लिए 42.09 की औसत से 1768 रन बनाये।

4. ऋतुराज गायकवाड़ (11)

चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने अब तक 63 मैचों में सीएसके का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 42.50 की औसत से 2338 रन बनाये हैं। गायकवाड़ इस दौरान 11 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने में सफल रहे हैं।

3. सुरेश रैना (12)

सुरेश रैना बल्लेबाजी के दौरान (Photos: X)

बाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज सुरेश रैना भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सीएसके लिए 176 मुकाबले खेले और 32.32 की औसत से 4687 रन बनाये। रैना सीएसके की ओर से खेलते हुए 12 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

2. एमएस धोनी (15)

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम दर्ज है। धोनी ने सीएसके के लिए अब तक 231 मुकाबले खेले हैं और 4618 रन बनाये हैं। धोनी ने आईपीएल में सीएसके लिए 15 बार प्लेयर ऑफ द मैच का ख़िताब जीता है।

1. रविंद्र जडेजा (16)

रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के दौरान (Photos: X)

सीएसके की ओर सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने का कारनामा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने किया है। जडेजा 169 मैचों में सीएसके का हिस्सा रहते हुए सबसे ज्यादा 16 बार आईपीएल में प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी हासिल करने में सफल रहे हैं।