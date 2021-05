PRS XI vs BTR Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के Vincy Premier League T10 मैच के लिए - 30 मई, 2021

Vincy Premier League T10 में फाइनल से पहले खेले जाने वाले प्रदर्शनी मैच में President's XI (PRS XI) का सामना आर्नस वेल ग्राउंड में Best of the Rest (BTR) के खिलाफ है।

Vincy Premier League में फाइनल से पहले President's XI की टीम प्रदर्शनी मैच खेलती है, जिसमें रिटायर खिलाड़ियों के साथ अंडर 19 टीम के खिलाड़ी खेलते हैं। दूसरी तरफ Best of the Rest में टूर्नामेंट में अभी तक बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी खेलेंगे और इसी वजह से मैच में उनका पलड़ा भारी रहेगा।

Vincy Premier League T10 (PRS XI vs BTR) के लिए दोनों टीमों की संभावित XI

President's XI

रोमेल करेंसी, किशोर शैलो, कोबी डाब्रेव, कोडी ग्रांट, डेटन बटलर, डाइक काटो, ओसवाल्ड सोलेन, जैरेल एडवर्ड्स, एलरोन लेविस, राजीव रॉबर्ट्स, सोलोमन बैसकॉम्ब

Best of the Rest

आसिफ हूपर, केविन अब्राहम, ब्रेसी ब्राउन, वेन हार्पर, उरनेल थॉमस, डोनाल्ड डेलप्लेक, जहेल वॉलटर्स, सीलरॉय विलियम्स, नाइजल स्मॉल, डेंसन होयट, रेशॉन लेविस

मैच डिटेल

मैच - President's XI vs Best of the Rest, प्रदर्शनी मैच

तारीख - 30 मई 2021, 9 PM IST

स्थान - आर्नस वेल ग्राउंड, सेंट विन्सेंट

पिच रिपोर्ट

पिच से बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों को मदद मिल रही है। पहली पारी का औसत स्कोर 90 के आसपास है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला सही हो सकता है। हालाँकि 90 से कम के स्कोर में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी है।

St Lucia T10 Blast 2021 Dream11 Fantasy Suggestions (PRS XI vs BTR)

Fantasy Suggestion#1: वेन हार्पर, रोमेल करेंसी, जैरेल एडवर्ड्स, उरनेल थॉमस, किशोर शैलो, आसिफ हूपर, केविन अब्राहम, डेंसन होयट, डाइक काटो, सोलोमन बैसकॉम्ब, डोनाल्ड डेलप्लेक

कप्तान: आसिफ हूपर, उप-कप्तान: केविन अब्राहम

Fantasy Suggestion#2: वेन हार्पर, रोमेल करेंसी, जैरेल एडवर्ड्स, उरनेल थॉमस, किशोर शैलो, आसिफ हूपर, केविन अब्राहम, डेंसन होयट, सोलोमन बैसकॉम्ब, ब्रेसी ब्राउन, नाइजल स्मॉल

कप्तान: वेन हार्पर, उप-कप्तान: रोमेल करेंसी

