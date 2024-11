Rishabh Pant share a cryptic quote on his instagram story: भारतीय विकेटकीपर-बल्‍लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। पंत ने भयकंर कार एक्सीडेंट के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 के जरिए टीम इंडिया में वापसी की थी। पंत ने एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से वापसी की है वह वाकई में तारीफ के लायक है। वापसी के बाद पंत का प्रदर्शन अभी तक शानदार रहा है। हालांकि, इसके बावजूद उनकी आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया और पंत को मेगा ऑक्शन में जाना पड़ा, जहां वह रिकॉर्ड कीमत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन गए।

आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 की नीलामी में ऋषभ पंत की सबसे बड़ी बोली लगाई थी, जिसके चलते ऋषभ पंत आईपीएल नीलामी के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। ऋषभ ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत दिल्ली फ्रेंचाइजी के साथ की थी और वह 2016 से लेकर 2024 तक इसके साथ जुड़े रहे। पंत आठ साल तक ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स का अहम हिस्सा रहे। पंत और दिल्ली कैपिटल्स का साथ भले ही छूट गया हो लेकिन दिल्ली टीम के मालिकों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में पंत के बार फिर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनेंगे।

ऋषभ पंत ने ने इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या किया शेयर?

ऋषभ पंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अक्सर स्टोरी शेयर करते रहते हैं। पंत अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर बखूबी शेयर करते हैं। वहीं पंत ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर स्टोरी शेयर की है, जिसमें लिखा है कि Trust your journey, even when the road feels uncertain. It's leading you home। इसका हिंदी में मतलब है कि अपनी यात्रा पर भरोसा रखें, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगे। यह आपको घर ले जा रहा है।

ऋषभ पंत ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/rishabpant)

बता दें कि जब से ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सब कुछ नहीं ठीक होने की बात आई थी, तब से पंत सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। नीलामी से पहले तो उन्होंने X पर पूछ लिया था कि अगर वह ऑक्शन में आएं तो कितनी कीमत में बिकेंगे। वहीं अब उन्हें रिकॉर्ड धनराशि मिल गई है और वह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2025 में खेलेंगे।

