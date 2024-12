Sakshi Pant emotional after losing her pet dog: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत अपने शानदार खेल और स्वभाव की वजह से हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। बेहद कम उम्र में ही स्टार क्रिकेटर और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने अपने खेल से हर किसी को अपना मुरीद बनाया है। देश भर में पंत के लाखों- करोड़ों फैंस हैं। लोकप्रियता और स्टाइल के मामले में पंत की बड़ी बहन साक्षी पंत भी कम नहीं हैं।

सोशल मीडिया में साक्षी पंत की काफी ज्यादा लोकप्रियता है। साक्षी भी खास मौकों पर पोस्ट जरुर शेयर करती हैं। हाल ही में साक्षी पंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, जिसमें वह काफी दुखी नजर आ रही है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह दुखी हो गई हैं, आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है।

साक्षी पंत ने शेयर की इमोशनल इंस्टाग्राम स्टोरी

साक्षी पंत ने गुरुवार शाम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर स्टोरी शेयर की है। उन्होंने दो तस्वीरों का कोलाज बनाकर इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। पहली तस्वीर में साक्षी पंत अपने डॉगी के साथ नजर आ रही हैं और उसके साथ काफी प्यार भरा पोज दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर में एक लड़की और डॉगी की एनिमिनेट तस्वीर है, जिस पर लिखा है कि loving you changed my life losing you did the same (तुमसे प्यार करने से मेरी जिंदगी बदल गई, तुम्हें खोने से भी वैसा ही हुआ)। बता दें कि साक्षी पंत का डॉगी इस दुनिया में नहीं रहा है, जिसकी तकलीफ में उन्होंने यह इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है।

साक्षी पंत ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/sakshi.pant)

ऋषभ पंत से दो साल बड़ी हैं साक्षी पंत

साक्षी पंत अपने भाई ऋषभ से दो साल बड़ी हैं। साक्षी पंत लंदन में रहती हैं। साक्षी की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने देहरादून से स्कूली पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री हासिल की। साल 2019 तक साक्षी ने भारत में रहकर एडमिनिस्‍ट्रेशन, टीम वर्क, कस्टमर सैटिस्फैक्शन के स्किल्‍स सीखे। साक्षी इंग्लैंड की कई बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी हैं। कई इंटरव्यू में साक्षी अपने और ऋषभ के बारे में बता चुकी हैं। मैच के दौरान भी साक्षी को कई बार अपने भाई का हौसला बढ़ाते हुए स्टेडियम में देखा गया है।

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback