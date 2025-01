PSL में केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के खेलने पर संशय, ECB भी दे सकता है झटका; पढ़ें पूरी खबर

Steve Smith and Kane Williamson unlikely to be available for PSL: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के 10वें सीजन की शुरुआत में तीन महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अभी से ही मुश्किल में दिख रही है। इसका प्रमुख कारण लीग के लिए स्टार प्लेयर्स की उपस्थिति स्पष्ट नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के स्टार केन विलियमसन जैसे कई विदेशी बल्लेबाजों का PSL के आगामी सीजन में हिस्सा लेने की संभावना बेहद कम दिख रही है। अप्रैल-मई में PSL कराने के लिए तैयार PCB को अभी इंग्लैंड के खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से मंजूरी का भी इंतजार है।

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मिथ और विलियमसन ने पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण PSL से हटने का निर्णय लिया है। यह पहला मौका होगा जब PSL का आयोजन भारत के IPL के साथ किया जाएगा। इस बार PCB को फरवरी में ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है तो उनके पास अपनी लीग के लिए यही इकलौता विंडो ही है। PCB लीग के सातवें सीजन के लिए उन बड़े विदेशी खिलाड़ियों को साइन करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें IPL नीलामी में कोई खरीददार नहीं मिला था। PCB ने बताया है कि डेविड वॉर्नर, आदिल राशिद, क्रिस वोक्स और मुस्तफिजुर रहमान जैसे कुछ बेहतरीन इंटरनेशनल स्टार्स 11 जनवरी को खिलाड़ियों के ड्राफ्ट के दौरान प्लैटिनम कैटेगिरी में शामिल होंगे।

प्लैटिनम कैटेगिरी में इन खिलाड़ियों के हैं नाम

लीग की सबसे अच्छी सैलरी वाली कैटेगिरी में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट, राइली मेरेडिथ और स्टीव स्मिथ के साथ-साथ इंग्लैंड के आदिल राशिद, गस एटकिंसन, जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, टॉम करन और टॉम कोहलर-कैडमोर शामिल हैं। न्यूजीलैंड के फिन एलन, केन विलियमसन और मार्क चैपमैन भी प्लैटिनम कैटेगिरी का हिस्सा हैं। इस कैटेगिरी में श्रीलंका के चरिथ असालंका और वेस्टइंडीज के शाई होप भी शामिल हैं। हालांकि, अब स्मिथ और विलियमसन का हिस्सा लेना संदेहास्पद हो चुका है।

Expand Tweet

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन गेंदबाजी बैन के कारण लीग में केवल बल्लेबाज के रूप में ही हिस्सा ले सकेंगे। प्लैटिनम कैटेगिरी के अन्य खिलाड़ियों में क्रिस लिन, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, टिम साउदी, कुसल मेंडिस, डेविड विली, उस्मान ख्वाजा, जैक क्रॉली, जेसन रॉय, माइकल ब्रेसवेल और एलेक्स हेल्स भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स केरी और कुछ अन्य विदेशी खिलाड़ियों को डायमंड और गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है।

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback