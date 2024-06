रियल लाइफ में मां बनने जा रही दीपिका ऑनस्क्रीन कई बार मां का किरदार निभा चुकी

Deepika, who is going to become a mother in real life, has played the role of a mother many times onscreen: दीपिका की फिल्मों का हर कोई इंतजार करता है। वजह है उनकी दमदार एक्टिंग। हर फिल्म में दीपिका की इतनी अच्छी एक्टिंग होती है जिसका हर कोई दीवाना है। दीपिका ने अपने दमदार किरदार और एक्टिंग की वजह से अपनी अलग ही पहचान बनाई है। वहीं दीपिका के फैंस के लिए खुशखबरी है, दीपिका के घर नया मेहमान आने वाला है। जी हां दीपिका प्रेग्नेंट हैं। जहां दीपिका रियल लाइफ में मां बनने वाली हैं। वहीं इससे पहले वह कई फिल्मों में मां का किरदार निभा चुकी हैं। आपको दीपिका की कुछ ऐसी फिल्मों के बारें में बताते हैं। जिसमे वह मां का किरदार निभा चुकी है।

हाल में रिलीज हुई कल्कि

रियल लाइफ में प्रेग्नेंट दीपिका हाल ही में रिलीज कल्कि में प्रेग्नेंट महिला का किरदार निभा रही हैं। ऑनस्क्रीन वह कई बार मां का किरदार निभा चुकी हैं। अब तो वे खुद प्रेग्नेंट हैं तो इस किरदार को बखूबी समझती हैं। वही बॉलीवुड की टॉप हिरोईन होने के बावजूद दीपिका ने प्रेग्नेंट लेडी या मां का किरदार निभाया है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मै यह किरदार नहीं करुंगी। वहीं गुरूवार को रिलीज हुई फिल्म कल्कि ने पहले ही दिन 191 करोड़ का कलेक्शन किया।

बाजीराव मस्तानी

आपको बता दें कि दीपिका मे पहली बार मां का किरदार बाजीराव मस्तानी में निभाया था। जिसमे वह परफेक्ट मां साबित हुई थी। इतना ही नही यह फिल्म हिट भी हुई थी। फिल्म में दीपिका, पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी बनी थी। इस फिल्म ने वर्डवाइड 350 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था।

ब्रहमास्त्र

ब्रहमास्त्र में दीपिका ऑनस्क्रीन दूसरी बार मां बनी थी। ब्रहमास्त्र में रणबीर कपूर के किरदार, शिवा की मां के रोल में दिखी थी। बता दें कि फिल्म में दीपिका बस कुछ ही सेकेंड के लिए एक सीन में बच्चे को गोद में लिए नजर आती हैं। वही इस फिल्म ने 430 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था।

जवान

दीपिका ने फिल्म जवान में मां का किरदार निभाया था। फिल्म "जवान" में दीपिका ने शाहरुख खान के ओल्ड कैरेक्टर विक्रम राठौर की पत्नी और खान के यंग कैरेक्टर आजाद की मां का किरदार बखूबी निभाया था। आजाद की मां का किरदार की वजह से इस फिल्म को इमोशनल तारीफ मिली थी। वहीं इस फिल्म का कलेक्शन 1148 करोड़ था।