आखिर कौन है डॉली चायवाला जिसकी पहले बिल गेट्स ने की तारीफ

Dolly Chaiwala, who was first praised by Bill Gates, now gets Dadasaheb Phalke Icon Award: डॉली चायवाला इन दिनों सुर्खियों में है। यह पिछले 15 से 20 सालों से चाय बनाने और बेचने के अपने अनोखे तरीके के लिए फेमस है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके 3.5 मिलियन फ़ॉलोअर हैं। डॉली चायवाला साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के स्टाइल में चाय पेश करता है। डॉली की वेशभूषा, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल आम आदमी से काफी अलग है। जिसकी वजह से वह चर्चा में रहते है।

लेकिन इतना ही नहीं डॉली चायवाला की तारीफ बिलगेट्स भी कर चुके है। वहीं हाल में इनको बिग बॉस से भी ऑफर आया था लेकिन इन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपनी मां और चाय की टपरी के बिना नहीं रह सकते हैं। हाल ही में इनको दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा गया है।

आखिर कौन है डॉली चायवाला

डॉली चायवाला महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले एक "प्रसिद्ध" चाय विक्रेता हैं। डॉली नागपुर के सदर इलाके में चाय बेचते हैं। डॉली ने बस 10वीं तक पढ़ाई की। वह करीब 16 साल से नागपुर के सिविल लाइन इलाके के पास चाय की टपरी चला रहे हैं। डॉली अपनी यूनिक स्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं। डॉली के उनके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है कि वे महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले एक "प्रसिद्ध" चाय विक्रेता है।

डॉली चायवाला को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से नवाज़ा गया

डॉली चायवाला को दुनिया भर में बिज़नेस इंस्पिरेशन माना गया है। इनको दुबई में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से नवाज़ा गया है। जिसकी जानकारी डॉली ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर शेयर की।

बिल गेट्स कर चुके हैं तारीफ

माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल बिल गेट्स ने भी डॉली चायवाला की जमकर तारीफ की थी। हाल ही में बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमे वह महाराष्ट्र के नागपुर में एक चाय बेचने वाले से कहते हैं, 'वन चाय प्लीज'।

चाय के स्वाद और डॉली के चाय पेश करने के अंदाज देख कर बिल गेट्स भी मुरीद हो गए। उन्होंने डॉली चायवाला की खूब तारीफ की। इतना ही नहीं बिल गेट्स ने इसका वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाला था। बिल गेट्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि भारत में आपको हर जगह इनोवेशन मिल सकते हैं। यहां तक कि चाय बनाने के तरीके में भी।

ट्रोल्स कर कर रहे हैं ट्रोल

डॉली चायवाला को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड मिलने के बाद जहां उनकी तारीफ वहीं ट्रोल्स तरह- तरह के कमेंट कर रहे है। एक यूजर कमेंटकर लिखा कि

"भाई अब वक्त आ गया है नौकरी छोड़कर चाय की टपरी खोलने का।"

वही एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा कि

मुझे इसकी जानकारी मेरी बहन ने दी उसने कहा कि दिल थाम लो डॉली को अवार्ड मिला है।"

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि

"भारत किस दिशा में जा रहा है मुझे समझ ही न आ रहा है आज के वक्त में पढ़ाई डिग्री बेकार है।"