In the Movie Kabir Singh not Kiara but actress Akansha got the offer of the role of Preeti: "कबीर सिंह" फिल्म को आए भले चाहे टाइम हो गया हो लेकिन आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्म बनी हुई है। कबीर सिंह फिल्म करने के बाद से, इस फिल्म ने कियारा के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। संदीप रेड्डी वांगा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म कबीर सिंह में कियारा आडवाणी ने प्रीति का किरदार निभाया था। कियारा फिल्म में पड़ोस में रहने वाली लड़की थी। जिसे हर कोई पसंद करता था। प्रीति का किरदार बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की का था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कियारा से पहले ये रोल किसी और अभनेत्री को ऑफर किया गया था?

Trending

आकांक्षा रंजन को मिला था फिल्कम बीर सिंह में प्रीटी का किरदार

आकांक्षा, "कबीर सिंह" फिल्म के बारें में बात करते वक्त इमोशनल हो गई। आकांक्षा ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि संदीप रेड्डी वांगा की कबीर सिंह और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी दो बड़ी फिल्मों से वो चूक गई। उन्होंने बॉम्बे टाइम्स से कहा, मेरा नाम इन फिल्मों के लिए आया था। आकांक्षा ने "मोनिका ओ माय डार्लिंग" में निक्की का किरदार निभाया था।

आकांक्षा ने कहा कि "कबीर सिंह" में पहले उन्हे प्रीति का रोल मिलने वाला था। जो कि बाद में कियारा को ऑफर हो गया था। जिसकी वजह मेरा दिल बहुत दुखा। आकांक्षा बताती हैं कि अर्जुन रेड्डी की फिल्म पर आधारित फिल्म "कबीर सिंह" की कहानी मुझे पहले ही मालूम थी। जिसकी वजह से फिल्म के बारें में मुझे सब कुछ पता था। फिल्म को लेकर मेरी अच्छी तैयारी थी। लेकिन जब बाद में यह फिल्म मुझे नहीं मिली थी तो मुझे बहुत दुख हुआ।

आकांक्षा रंजन ने अपने ऑडिशन के बारे में बताया

आपको बता दें कि आकांक्षा ने पहला ऑडिशन "लेकर हम दीवाना दिल" के लिए दिया था। यह फिल्म 2014 में आई थी। इस फिल्म अरमान जैन और दीक्षा सेठ दोनों ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आकांक्षा रंजन ने कियारा आडवाणी के साथ के 2020 की फिल्म "गिल्टी" में अभिनय किया था। जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था।