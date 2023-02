Reason : Sigma Battle Royale गेम नवंबर 2022 से काफी सुर्ख़ियों में नजर आया था। क्योंकि, गेम के अनोखे फीचर्स और कलरफूल ग्राफिक्स ने गेमिंग कम्युनिटी के दर्शकों को काफी आकर्षित किया था। गेम सिर्फ 48 घंटों के लिए उपलब्ध था, लेकिन इतने कम समय में करीबन 500K खिलाड़ियों के द्वारा गेम इंस्टॉल कर लिया गया था जो एक अनोखा रिकॉर्ड है। वर्तमान में गेमर्स इंटरनेट पर मौजदू वेबसाइट का उपयोग करके Sigma गेम को डाउनलोड कर रहे हैं। इसलिए, इस आर्टिकल में हम 3 कारण क्यों Sigma Battle Royale गेम को नहीं खेलना चाहिए?, उस पर नजर डालने वाले हैं।

3 कारण क्यों Sigma Battle Royale गेम को नहीं खेलना चाहिए?

Sigma Battle Royale गेम को स्टूडियो आर्म प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवेलप किया गया है। गेम की साइज बेहद कम है, जिसे सस्ते डिवाइस में आसानी से खेला जा सकता है। इस गेम को नहीं खेलने के 3 अहम कारण मौजूद है:

3) इंटरनेट से डाउनलोड करना हार्मफुल

वर्तमान में भी सिग्मा बैटल रॉयल गेम इंटरनेट पर बेहद सारी वेबसाइट्स पर मौजदू है, जो खिलाड़ियों को डाऊनलोड लिंक और APK प्रदान करने का दावा कर रही है। हालांकि, अगर गेमर्स थर्ड पार्टी, गैरकानूनी और हार्मफुल रिसोर्स से सिग्मा गेम को डाउनलोड करते हैं। वो खिलाड़ियों के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि, प्लेयर्स जैसे ही अकाउंट बनाकर एक्सेस प्रदान करेंगे। वो महत्वपूर्ण डेटा और अन्य चीजों का यूज कर सकते हैं।

2) सर्वर बंद है

सिग्मा बैटल रॉयल गेम को किसी भी रिसोर्स से डाउनलोड किया जाता है, तो गेम खेलना मुश्किल है। क्योंकि, डेवेलपर ने सर्वर को बंद कर दिया गया है। अगर सिग्मा गेम को चालू करते हैं तो स्क्रीन पर खिलाड़ियों को एरर देखने को मिल जाता है। जैसे "The server is closed. Thank you for being a part of this test and we look forward to seeing you again in the near futur" ये एरर गेम खेलने पर दिखाई देता है।

"सर्वर बंद है। इसका टेस्ट करने के लिए शुक्रिया और हम भविष्य में एक बार फिर देखने के लिए उत्साहित है।"

3) अनऑथोराइज एप्लिकेशन

सिग्मा बैटल रॉयल गेम को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव किया गया है। क्योंकि, इस गेम के फीचर्स, आइटम और अन्य चीजें गूगल के डेवेलपर को सही नहीं लगी थी। गेम की प्राइवेसी और पॉलिसी की वजह से भी गेम पर काफी टिप्पणी उठाई गई है। गूगल के डेवेलपर ने 48 घंटों के बाद में प्ले स्टोर से गेम को रिमूव कर दिया गया था। इस वजह से गेम अनऑथोराइज है और खेलना हार्मफुल हो सकता है।

नोट : आर्टिकल में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी राइटर की सलाह और सर्च के आधार पर है।

Poll : 0 votes