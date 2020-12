चेल्सी सेलिब्रिटी कॉर्नर: अर्जुन कपूर 

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर दो दशक से ज्यादा समय से चेल्सी फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं। अर्जुन कपूर भारत में चेल्सी के ब्रांड एम्बेसडर है और वो विश्व में क्लब के सबसे वोकल समर्थक में से एक हैं।

भारत में चेल्सी के ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए अर्जुन कपूर का हाल ही में चेल्सी टीवी कमेंटेटर ली पार्कर ने इंटरव्यू लिया। वो इस स्पेशल शो 'Out of the Blue' के होस्ट रहे हैं, जिसमें देश के सबसे बड़े फैंस को फीचर करने का मौका मिलता है। अब होस्ट का एक और सैगमेंट चेल्सी के सुपरफैंस की शुरुआत हो रही है।

अर्जुन कपूर ने चेल्सी को जियानफ्रैंको जोला और जिमी फ्यॉड हसेलबैंक के समय से सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में बच्चों के लिए फुटबॉल को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि टीवी ज्यादा कुछ नहीं होता था।

इतने सालों में देर रात तक जागते हुए अपने पसंदीदा फुटबॉल क्लब को देखने का इनाम अर्जुन कपूर को तब मिला, जब इस साल उन्हें लंदन जाकर फ्रैंक लैम्पार्ड, चेल्सी सीईओ गाय लॉरेंस और टैमी अबराहम को इंटरव्यू करने का मौका मिला।

क्लब के लिए जोश और प्यार साफ तौर पर ली पार्कर के साथ हुए इंटरव्यू में देखा जा सकता है। उनकी आंखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो चेल्सी की युवा ब्रिगेड को शाइन करते हुए देखने के लिए कितने ज्यादा उत्साहित हैं।

बॉलीवुड स्टार को सिर्फ चेल्सी लैंजेंड और मौजूदा मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड से मिलने का मौका मिला, बल्कि वो उनका इंटरव्यू भी ले पाए। लैम्पार्ड ने अर्जुन कपूर के साथ हुए इंटरव्यू में दिखाया कि जब बात नर्व्स की आती है तो वो भी दूसरों की तरह आम इंसान ही है।

जब अर्जुन कपूर और रनवीर सिंह ने हाथ मिलाया, तब एंटरटेनमेंट की गांरटी थी। अर्जुन कपूर का Out of the Blue सैगमेंट आर्सेनल फुटबॉल फैन रनवीर सिंह के साथ काफी जबरदस्त था और इसमें शानदार बैंटर देखने को मिला था।

अर्जुन कपूर अब चेल्सी के सुपरफैंस के फेस हैं, जहां पर वो अलग-अलग फील्ड के चेल्सी फुटबॉल क्लब के फैंस का इंटरव्यू लेते हैं।

चेल्सी के सुपरफैंस के हालिया एपिसोड में अर्जुन कपूर ने भारतीय एथलीट नोआ निर्मल का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने भारत का 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 4*400 मीटर रिले में प्रतिनिधित्व किया था। नोआ बचपन से ही चेल्सी के फैन है और अब यह उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है।