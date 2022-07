दूध और सेब के 3 फायदे और 3 नुकसान - Doodh Aur Seb Ke Fayde Aur Nuksan

सेब और दूध अपने पोषक तत्वों के लिए जाने जाते हैं। इनके सेवन से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। सेब के सेवन से शरीर को प्रोटीन, एनर्जी, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नेशियम, फॉस्फोरस, जिंक, सोडियम, विटामिन A, विटामिन B6, विटामिन D, विटामिन K आदि प्राप्त होते हैं और दूसरी ओर दूध से विटामिन A, विटामिन K, कॉपर, जिंक, सोडियम, पोटैशियम, पानी, कैल्शियम, प्रोटीन आदि प्राप्त किया जा सकता है। इनके सेवन से शरीर को अच्छा स्वास्थ्य और मजबूती मिलती है। सेब का दूध के साथ सेवन करना चाहे मिल्कशेक के रूप में या स्मूथी के रूप में भी इसके फायदे बढ़ा सकता है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको सेब और दूध के फायदे और नुकसान दोनों के ही बारे में जानकारी देंगे।

दूध और सेब के 3 फायदे और 3 नुकसान

दूध और सेब के फायदे : Benefits of Milk and Apples In Hindi

1. सेब और दूध के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। जैसा की हमने पहले ही बताया है, सेब और दूध दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर हैं। यह पोषक तत्व ( विटामिन D, विटामिन K, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम) ही हड्ड़ियों की मजबूती और विकास में मददगार हैं। इसी कारण से इनका साथ में सेवन फायदेमंद माना जाता है।

2. शरीर के वजन को नियंत्रित करने में दूध के साथ सेब का सेवन लाभदायक माना गया है। वैसे तो वजन कम करने के लिए लोग ना जाने क्या-क्या तरिका अपनाते हैं, कितनी ही डाइट बदलते रहते हैं, लेकिन सही पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से भी वजन कम करने में लाभ मिल सकता है।

3. दांतों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी सेब और दूध का सेवन फायदेमंद है। यदि व्यक्ति दांतों की सड़न से परेशान हैं तो होनी डाइट में सेब और दूध को ज़रूर से शामिल करें। यह बैक्टीरिया को दूर रखने और दांतो को मजबूती देने के लिए उत्तम विकल्प है।

सेब और दूध के नुकसान : Disadvantages of Apple and Milk In Hindi

1. सेब के सेवन से एलर्जी भी हो सकती है जिससे होठों, गले व जीभ पर सूजन हो सकती है।

2. एलर्जी के कारण बुखार की समस्या हो सकती है।

3. दूध में मौजूद लैक्टोस के कारण कुछ लोगो में लाक्टोसे इनटॉलेरेंस की समस्या उत्पन होने के कारण गैस, ब्लोटिंग, दस्त आदि हो सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

