तांबे के बर्तन में पानी पीने के 3 फायदे और 3 नुकसान - Benefits And Side-Effects Of Drinking Water In A Copper Vessel

पूर्वजों के ज़माने से ही धातुओं से बने बर्तनों में खाना-पीना काफी फायदेमंद माना गया है। धातु जैसे लोहा, तांबा, स्टील आदि के बर्तन बनाये जाते है लेकिन तांबे से बने बर्तनो का इस्तेमाल लाभदायक माना जाता जाता है। हमारे पूर्वज भी लोग तांबे के बर्तनों में पानी पीते आए हैं। यह एक शुद्ध धातु माना जाता है जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से बहुत से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, यह कई प्रकार की बीमारियों से भी आपका बचाव कर सकता है। लेकिन कुछ लोगो को इस धातु के कारण कुछ नुकसान भी देखने पड़ सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम तांबे के बर्तन में पानी पीने के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे।

तांबे के बर्तन में पानी पीने के 3 फायदे और 3 नुकसान

तांबे के बर्तन में पानी पीने के फायदे : Benefits Of Drinking Water In A Copper Vessel In Hindi

1. तांबे में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होने के कारण इसमें पानी रात भर रखने से यह गुण पानी को भी प्राप्त होते हैं। अगली सुबह यह पानी पीने से शरीर में दर्द, सूजन या ऐंठन की समस्या को दूर करने में सहायता मिलती है। यह गठिया रोग में भी मददगार है।

2. पाचन संबंधी सभी समस्याओं में भी तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना फायदेमंद होता है। यदि किसी व्यक्ति को अपच, कब्ज, पेट दर्द, गैस और एसिडिटी जैसी पाचन संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें रोजाना तांबे के बर्तन वाला पानी पीना चाहिए।

3. तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मददगार है और ऐसे यह वजन नियंत्रण में भी सहायक है।

तांबे के बर्तन में पानी पीने के नुकसान : Disadvantages Of Drinking Water In A Copper Vessel In Hindi

1. कॉपर शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है और यह स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में भी मदद कर सकता है। लेकिन शरीर में तांबे की अधिक मात्रा होने से यह पेट में गैस और आंतों में घाव से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है।

2. तांबे के बरतन के फायदे लेने चक्कर में इसमें कोई और पेय पीने से बचें। यह हानिकारक हो सकता है। तांबे के बर्तन में अन्य पेय पीने से विषाक्तता पैदा हो सकती है जिसके कारण उल्टी, मतली, गैस या पेट दर्द जैसी समस्याएं उत्पन हो सकती हैं।

3. शरीर में अधिक कॉपर होने से लीवर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसका सेवन नियमित ही करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

