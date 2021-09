मुलेठी का नाम आपने कई बार सुना होगा क्योंकि इसके नाम का इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। इनमें मंजन, और बीमारी को ठीक करने के लिए बनने वाली दवाइयाँ शामिल हैं। पेट से जुड़ी परेशानी हो या फिर आपके शरीर में सर्दी जुखाम से जुड़ी दिक्कत ये दोनों को ठीक रखने का माद्दा रखती है।

शरीर में होने वाली हर परेशानी के लिए मुलेठी कारगर है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये परेशानी का सबब हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह है लोगों की पहले से चली आ रही सेहत जिसमें उन्हें कुछ दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहेंगे तो वो मुश्किल होगा।

इसलिए ये जरूरी है कि आप इस बात की जांच कर लें कि क्या ये आपके लिए जरूरी है। वैसे तो मुलेठी का कोई नुकसान नहीं है लेकिन कुछ लोगों की सेहत को इससे नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आइए आपको मुलेठी के कारण होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं।

मुलहठी के 3 फायदे: Mulethi Ke 3 Fayde

सर्दी जुखाम को करे दूर: Get rid of cough and cold

सर्दी या जुखाम होने पर आपको मुलेठी का सेवन करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। शरीर के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। आपका शरीर आपकी सेहत को बनाता है और सर्दी जुखाम के होने से आपको उसमें बाधा महसूस होती है जो सही नहीं है।

बुखार को ठीक करने में मदद करे: Helps cure fever

बुखार होना अच्छा नहीं है और आज कल के दौर में तो उससे बुरा कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो आज ही मुलेठी का सेवन करें। ये जरूरी नहीं है कि आप उसका सेवन सीधे तौर पर ही करें। आप इसके लिए उसे चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं।

इम्यूनिटी को बढ़ाए: increases immunity

इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही मुलेठी का इस्तेमाल शुरू कर दें। आप इसके लिए इसे अपनी दिनचर्या और भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह से हींग के अपने फायदे हैं उसी तरह से मुलेठी के भी काफी अच्छे फायदे होते हैं और आपको उसके बारे में जानना चाहिए।

(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत लेख में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए है, इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रुप में नहीं लिया जा सकता। कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें।)

Edited by Amit Shukla