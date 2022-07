अजवाइन और गुड़ के पानी के 3 फायदे - Benefits Of Ajwain And Jaggery Water

अजवाइन (Carom seeds) और गुड़ (Jaggery) दोनों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। नियमित रूप से अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। अजवाइन और गुड़ की तासीर गर्म होती है जिसके कारण यह कई बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। इन दोनों में मौजूद औषधीय गुण पेट से जुडी समस्याओं से लेकर सर्दी-जुकाम तक को दूर कर सकते हैं। आयुर्वेद की माने तो, इनके सेवन से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, लिवर संक्रमण, अस्थमा, सीने में दर्द आदि समस्याओं से राहत पायक जा सकता है। यह मासिक धर्म में होने वाली ऐंठन और दर्द पर भी कारगर हैं। इनका सेवन सीधे पानी के साथ या चाय के रूप में भी किया जा सकता है। इस लेख के माध्यम से हम अजवाइन और गुड़ के पानी के फायदे बताएंगे।

अजवाइन और गुड़ के पानी के 3 फायदे

1. पेट दर्द से राहत दिलाए (Relieves stomach ache)

यदि आप पेट दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अजवाइन और गुड़ का पानी पियें। अजवाइन और गुड़ के पानी के सेवन से पेट दर्द की समस्या दूर हो सकती है। यह मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द तथा ऐंठन होने पर आराम दिला सकता है। इस पानी के सेवन करने से अनियमित पीरियड्स की परेशानी में आराम पाया जा सकता है।

2. बवासीर में आराम दिलाए (Give relief in piles)

अजवाइन और गुड़ का पानी बवासीर में होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार है। अजवाइन और गुड़ दोनों की ही तासीर गर्म होती है जिससे यह मल त्याग करते वक़्त होने वाली परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। इस पानी के प्रतिदिन 2 बार सेवन से आपको बवासीर से जुडी समस्याओं में आराम मिलेगा।

3. पुरानी खांसी में राहत दे (Relieve chronic cough)

कई बार लोगो को पुरानी खांसी की परेशानी होती जिसको दूर करना कठिन हो सकता है। ऐसे में यह गुड़-अजवाइन के पानी का सेवन लाभकारी हो सकता है। इसके लिए, अजवाइन और गुड़ की चाय बनाकर पिएं। यदि सर्दियों में भी आपको खांसी की परेशानी रहती है, तो आप नियमित रूप से इसका सुबह-शाम सेवन करें।

अजवाइन और गुड़ का पानी बनाने का तरीका : How To Make Ajwain And Jaggery Water In Hindi

एक गिलास गर्म पानी लें, उसमे आधा चम्मच अजवाइन और एक टुकड़ा गुड़ मिलाएं और कुछ मिनटों के लिए इसे ढककर रख दें। 5 मिनट बाद, इस पानी को छानकर पियें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far