अमरूद (Guava), एक ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन जो ढेर सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जबकि हम इसके फल का आनंद लेना पसंद करते हैं, इसमें पाए जाने वाले बीज अक्सर त्याग दिए जाते हैं। कुछ लोग उन्हें फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें पूरा अमरूद खाने के दौरान इसकी बनावट पसंद नहीं होती है, अन्य उन्हें फेंक देते हैं क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। यदि आप ऐसे लोगों में से एक हैं, तो आपको उन अद्भुत बीजों को बर्बाद करना बंद करना होगा और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना होगा। यह जानने के लिए लेख को पूरा पढ़ें कि अमरूद के बीज आपकी सेहत को कैसे बढ़ा सकते हैं।

अमरुद के दाने के फायदे : Benefits Of Guava Seeds In Hindi

1. कब्ज को ठीक करे (Cure constipation)

अगर आप घर के खाने से ज्यादा जंक और फास्ट फूड पर निर्भर हैं, तो कब्ज से पीड़ित होना काफी आम हो सकता है। इसका कारण यह है कि जंक फूड ज्यादातर ग्रीस से भरे हुए होते हैं जो स्वस्थ मल त्याग में बाधा डालते हैं। इससे लड़ने के लिए, आपको आहार फाइबर के महान स्रोतों को शामिल करना चाहिए। उन्हीं में से एक है अमरूद के बीज, जो बेहतर पाचन में मदद करेंगे।

2. हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करे (Control high blood pressure)

स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपके पास एक स्थिर रक्त प्रवाह होना ज़रूरी होता है। सामान्य रक्त प्रवाह की दर में वृद्धि या कमी खतरनाक हो सकती है। यदि आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिसमें आपको चक्कर आना, आलस्य आदि महसूस होते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। आप ऐसे खाद्य पदार्थ ले सकते हैं जो पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों, जैसे कि अमरूद के बीज। यह आपको एक त्वरित बढ़ावा देगा, जिससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

3. कोलेस्ट्रॉल बनाए रखे (Maintains cholesterol)

सेडेंटरी जीवन शैली को देखते हुए हममें से अधिकांश लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित हैं। यह आपके हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, साथ ही आपके दैनिक कामकाज पर भी असर डाल सकता है। इस स्थिति से लड़ने के लिए आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो फाइबर और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर हों। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे हैं।

अमरुद के दानो का उपयोग : Uses Of Guava Seeds In Hindi

1. अन्य फलों के साथ एक ब्लेंडर में बीज को ब्लेंड करें और उन्हें स्मूदी के रूप में लें।

2. अपने सलाद कटोरे के स्वाद और स्वास्थ्य कारक को बढ़ावा देने के लिए सलाद में जोड़ें।

3. आप दही में अमरूद के बीज भी डाल सकते हैं और उन्हें किसी भी भोजन के बीच में ले सकते हैं।

4. अपने सैंडविच के लिए एक साधारण स्प्रेड बनाएं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

