अपने आहार में गेहूं के दाने को शामिल करने के तरीके और 3 फायदे - Benefits Of Wheat Berries

गेहूं के दाने "Wheat Berries" में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक विविध श्रेणी होती है। यह प्रोटीन में उच्च, कार्बोहाइड्रेट में मध्यम और फैट्स में बहुत कम होते हैं। फाइबर में उच्च होने के साथ-साथ, इसमें चीनी, सोडियम, अंसैचुरेटेड और ट्रांस फैट जैसे हानिकारक तत्व नहीं होते हैं। इसके अलावा, कई आवश्यक विटामिन और मिनरल जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन K, मैंगनीज, कॉपर और पैंटोथेनिक एसिड मौजूद होते हैं। इस लेख में रोज़ के आहार में गेहूं के दाने को शामिल करने के तरीके और फायदे बताये गए हैं।

अपने आहार में गेहूं के दाने को शामिल करने के तरीके : Ways To Include Wheat Berries In Your Diet In Hindi

1. गेहूं के दाने इतने बहुमुखी हैं कि आप उनका उपयोग सरल से जटिल और मीठे से नमकीन तक विभिन्न व्यंजन तैयार करने के लिए कर सकते हैं। इन्हे पकाने के लिए आप इन्हे उबलते पानी में पका सकते हैं और इन्हे नर्म होने तक उबालें।

2. इन्हें आप सुबह के नाश्ते में दलिया की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्विनोआ, चावल और बाजरा के बजाय गेहूं के दाने का भी उपयोग कर सकते हैं। आप इन्हें मुख्य पकवान जैसे गेहूं के पुलाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. आप सब्जियां और पसंद के ड्रेसिंग जोड़कर उन्हें सलाद में शामिल कर सकते हैं। आप अपने स्वीट टूथ को संतुष्ट करने के लिए गेहूं के दाने को फल, दही और दूध के साथ दलिया की तरह भी परोस सकते हैं।

गेहूं के दाने के फायदे : Benefits Of Wheat Berries In Hindi

1. LDL (खराब) कोलेस्ट्रॉल को कम करता है (Reduces Bad Cholesterol)

कम GI वाले आहार, इंसुलिन के स्तर को कम करके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में शामिल एंजाइमों की दर को सीमित करता है। डाइट्री फाइबर पित्त (bile) एसिड और कोलेस्ट्रॉल के पुन: अवशोषण को कम करता है। इसलिए, कम GI और उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं के दाने ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

2. हृदय रोगों के खतरे को कम करे (Reduce the risk of heart diseases)

गेहूं के दाने फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटी-ऑक्सिडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं और GI में कम होते हैं। इसलिए, यह हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक आदि जैसी हृदय संबंधी स्थितियों के खतरे को रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं।

3. पाचन स्वास्थ्य में सुधार करे (Improves digestive health)

गेहूं के दाने में उच्च फाइबर सामग्री पाचन स्वास्थ्य में सुधार करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साबुत अनाज मल को नरम और भारी रखकर कब्ज को रोकने में मदद करता है।

