इसबगोल के 3 उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान - Isabgol Ke Upyog, Fayde Aur Nuksan

इसबगोल (Isabgol) का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार, यह गुणकारी पौधा है इसके सेवन से कई स्वास्थ संबंधी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इस बगोल एक झाड़ी-नुमा पौधा है जो गेहूं की तरह दिखता है। इसके सिरों में गेहूं जैसी बालियां लगती हैं और बीजों के ऊपर सफेद भूसी होती है। इसबगोल का वैज्ञानिक नाम प्लांटागो ओवाटा हैं। स्वास्थ्य से जुड़े कई समस्याओं के लिए इसबगोल की भूसी पत्तियां और फूलों का उपयोग होता है। इस लेख में इसबगोल के उपयोग, फायदे और नुकसान बताये गए हैं, जानने के लिए अंत तक पढ़ते रहें।

इसबगोल के 3 उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान

इसबगोल का उपयोग : Uses Of Isabgol In Hindi

1. इसबगोल को दूध में मिलाकर सेवन किया जा सकता है।

2. इसबगोल को पानी में भिगोकर सेवन किया जा सकता है।

3. दही के साथ इसबगोल का सेवन किया जाता है।

इसबगोल के फायदे : Benefits Of Isabgol In Hindi

1. पाचन के लिए लाभदायक (beneficial for digestion)

इसबगोल पाचन के लाभदायक होता है। स्वस्थ शरीर के लिए पाचन का ठीक रहना आवश्यक होता है। इसबगोल में लैक्सेटिव प्रभाव होता है, यह प्रभाव पाचन क्रिया को सही ढंग से कार्य करने में सहायता करता है। इसबगोल का उपयोग कब्ज दस्त आंतों से जुड़ी समस्या के उपचार के लिए करते हैं।

2. मधुमेह में लाभदायक (beneficial in diabetes)

मधुमेह होने पर खान-पान का ध्यान देना आवश्यक होता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो जाए। इसबगोल में फाइबर पाया जाता है जिससे डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

3. हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक (beneficial for heart health)

इसबगोल हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह हर्ट से संबंधित रोगों को कम करता है। इसबगोल में फाइबर पाया जाता है जिसका सेवन करने से सीरम कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय रोग का खतरा कम होता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए इसबगोल की भूसी लाभदायक होती है।

इसबगोल के नुकसान : Disadvantages Of Isabgol In Hindi

1. इसबगोल में फाइबर पाया जाता है इसका अधिक सेवन करने से पेट फूलने, शरीर में सूजन आदि की समस्या हो सकती है।

2. यदि किसी को आंतों से जुडी समस्या है तो उसे इसबगोल का सेवन नहीं करना चाहिए।

3. मधुमेह रोगी को इसबगोल के सेवन से ब्लड शुगर लेवल कम होने की शिकायत हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far