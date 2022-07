एडमैम बीन्स के 4 फायदे और 4 उपयोग - Benefits And Uses Of Edamame Beans

एडमैम बीन्स (Edamame beans) छोटी हरी सोयाबीन के सामान हैं जो मचोर होने से पहले काटी जाती हैं। जब सोयाबीन की फली भर जाती है, लगभग 80% पक जाती है, और उसके पीले होने से ठीक पहले किसान उनकी कटाई करते हैं। एडामे पूर्वी एशियाई व्यंजनों में एक आम सामग्री है। चीन में लोगों ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में इसके पोषण और औषधीय मूल्य के लिए एडमैम बीन्स का उपयोग किया जाता है। यह लस मुक्त (gluten-free) और कैलोरी में कम (low in calories) होते हैं। यह वनस्पति प्रोटीन, फाइबर और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और मिनरल का स्रोत हैं। इसमें कार्बोहायड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, जिंक, फोलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, विटामिन A, C, K मौजूद होते हैं। इस लेख में एडमैम बीन्स के फायदे और उपयोग बताये गए हैं।

एडमैम बीन्स के फायदे : Benefits of Edamame Beans In Hindi

1. एडमैम में एंटी-ऑक्सिडेंट होते हैं जो सेल्स के कार्य को बढ़ा सकते हैं और जहर, विषाक्त पदार्थों, मुक्त कणों और क्षति पैदा करने वाले घटकों को बाहर निकाल सकते हैं। एंटी-ऑक्सिडेंट मुक्त कणों से होने वाले ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में मदद करते हैं, जो कैंसर, हृदय रोग, नेत्र रोग आदि जैसी स्थितियों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

2. एडामे बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, जो अल्जाइमर और उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट के लक्षणों को कम करता है।

3. एक कप एडमैम में 4 ग्राम फाइबर होता है, जो पेट से संबंधित विकार को दूर रखने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। डाइट्री फाइबर वजन घटाने में भी मदद कर सकता है और यह आंत के स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है।

4. एडमैम में विटामिन A की अच्छी मात्रा होती है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह सूर्य के कारण होने वाले कोलेजन के टूटने को रोकता है और इस प्रकार UV सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोलेजन उत्पादन को भी उत्तेजित करता है और झुर्रियों और त्वचा की शिथिलता को रोकता है

एडमैम बीन्स के उपयोग : Uses of Edamame Beans In Hindi

1. एडमैम बीन्स तैयार करने के लिए, उन्हें 5 से 10 मिनट तक, चाहे बर्नर पर या माइक्रोवेव में पकाएं। फिर, इसे उबाला जा सकता है और काली मिर्च और नमक के साथ परोसा जा सकता है।

2. इसका उपयोग नूडल, चाऊमीन के रूप में नाश्ते में किया जा सकता है।

3. पास्ता, एडमैम और गाजर एक लोकप्रिय पास्ता रेसिपी में स्वाद को जोड़ते हैं। पौष्टिक भोजन बनाने के लिए आप इसे अपने पास्ता में डाल सकते हैं।

4. गार्लिक ऑलिव, वॉलनट और एडमैम मिक्स एक स्नैक में स्वाद और पोषण को मिलाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

