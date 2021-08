गिलोय (Giloy) का सेवन करने वालों को बीमारियाँ जल्दी नहीं हो सकती हैं। गिलोय को अमृत कहा जाता है और ये बात एकदम सच है। गिलोय में जो गुण हैं वो इसे अमृत के योग्य बना देते हैं। यही वजह है कि इसका सेवन आज भी किया जाता है। अगर आप शहरी हैं और शहर की चकाचौंध में खो गए हैं तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा।

भागदौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है, और ये किसी विज्ञापन का नहीं, बल्कि शहरी जीवन का वो कड़वा सच है जिसे हम शायद ही स्वीकार करने को तैयार हैं। यही वजह है कि आपको शहर में हर तरफ, हर जगह बीमार आदमी, और दवाइयों के सहारे जीवन जी रहा आदमी ही दिखाई देगा।

नीम वाली गिलोय को इतना अच्छा माना जाता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल चाय में करते हैं या फिर इसको पानी को गर्म करते समय इस्तेमाल में लाते हैं तो उससे आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसकी पत्ती और फल में भी काफी फायदे वाले तत्व होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए।

गिलोय के फल के 4 फायदे: Giloy Ke Fal Ke 4 Fayde

डेंगू को ठीक करने में मददगार: Helps in curing dengue in Hindi

डेंगू के मौसम में या फिर किसी भी प्रकार के बुखार के दौरान अगर आप गिलोय के फल का सेवन करते हैं या फिर इसको पानी में ड़ालकर उस उबले हुए पानी का सेवन करते हैं तो आपको बुखार में आराम मिलेगा और जल्द ही बुखार ठीक हो जाएगा। बुखार को नजरअंदाज ना करें।

बवासीर को ठीक करे: Cures piles/ hemorrhoids in Hindi

बवासीर होने पर आपके पार्श्व स्थान से खून निकलने लगता है और ये तब जरूर होता है जब आप अपना पेट साफ कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप गिलोय के फल का सेवन करते हैं या फिर छाछ और इसका एक साथ सेवन करते हैं तो उससे आपको काफी लाभ प्राप्त होता है जो एक अच्छी बात है।

गैस और बदहजमी को ठीक करे: Cures Gas and Indigestion in Hindi

गैस और बदहजमी से परेशान हों तो आज ही गिलोय के फल का सेवन करें। इसका सेवन करने से आपको काफी लाभ होगा जो एक अच्छी बात है। पेट में अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है लेकिन गिलोय का फल आपको काफी फायदा प्रदान करेगा।

पेट में कीड़ों को खत्म करे: Cures any problem in the stomach in Hindi

पेट में कीड़े होने का अर्थ है कि आप ना तो खाने को पचा सकेंगे और ना ही खून की पूर्ति को शरीर में कभी भी ठीक किया जा सकेगा। इस परेशानी में आपको गिलोय का फल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको हर परेशानी से निजात दिलाएगा। सेहत है तो सबकुछ है वरना कुछ भी नहीं है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

